01.02.2020

Grüne beklagen fehlende Kurzzeitpflege

Thema „Älter werden in Neusäß“

Bei Stammtisch der Grünen in Neusäß zum Thema „Älter werden in Neusäß“ sagte Bürgermeisterkandidat Michael Frey, dass die Grünen hoffen, dass ein Mehrgenerationenhaus in Neusäß zum Beispiel in Westheim auf dem neu erworbenen Grundstück der Stadt verwirklicht werden kann. „Ein großes Defizit bei uns sind der Mangel an Wohnungen im Rahmen eines betreuten Wohnens (derzeit zwei Jahre Wartezeit), zu wenig Kurzzeit- und Tagespflegeplätze, keine Wohnmöglichkeiten für jüngere Menschen mit Behinderungen“, meinte Stadträtin Ulla Schwinge-Haines. Schwerstbehinderte müssten weit entfernt in Einrichtungen leben und betreut werden. (AL)

