19.02.2020

Grüne setzen auf Nahverkehr

2019 wurde der Grünen-Ortsverband Langweid gegründet. Erstes Arbeitsfeld ist der Verkehr. Der Umstieg auf Alternativen jenseits des Autos ist das Ziel für eine gesunde Umwelt, weniger Lärm und mehr Lebensqualität in Langweid. Bahn und Bus, Fuß- und Radverkehr sollen so attraktiv werden, dass sie gleichberechtigte, bequeme und effiziente Mobilitätsangebote für alle bieten. Dazu gehören unter anderem ein barrierefreier Bahnhof, ein gut ausgebauter ÖPNV in die umliegenden Ortschaften und die Verkehrsberuhigung in Wohngebieten.

Im Klima- und Artenschutz muss die Gemeinde noch besser werden. Die hohe Nachfrage nach Wohnraum erfordert sparsamen Umgang mit Flächen. Daher werden die Grünen auf gezielten Ausbau von naturnahen Grünflächen und des Baumbestandes achten. Außerdem sollen die geplante Mittelschule sowie alle öffentlichen Gebäude nachhaltig und barrierefrei gestaltet werden. Wichtig ist, dass für alle Generationen das Leben im Ort erleichtert wird. Dazu gehören neben der Mobilität gute Betreuungsangebote, neue Wohnkonzepte, ein leistungsfähiges Internet und die Stärkung des lokalen Handels. (AL)

