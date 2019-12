vor 28 Min.

Grüne stellen ihre Kandidatenliste auf

Nicht nur Mitglieder gehen für den neuen Gablinger Ortsverband ins Rennen

Für mehr Klimaschutz und eine enkeltaugliche Gemeinde werben ja, aber wo bleibt der persönliche Beitrag? Das mussten die Mitglieder des kürzlich erst gegründeten Gablinger Ortsverbands der Grünen ihren jungen Leuten bei der Aufstellungsversammlung nicht zweimal sagen.

Auf der grünen Kandidatenliste für die Kommunalwahl in Gablingen stehen nun auf Platz 1 Anna Schmid, 22 Jahre alt und Julius Pfahler, 24 Jahre alt. Anna Schmid ist gelernte Bürokauffrau und holt nun auf dem 2. Bildungsweg das Abitur nach, Julius Pfahler hat Politikwissenschaften studiert und ist derzeit Mitarbeiter des grünen Landesverbands in München.

Zur Kommunalwahl 2020 treten die beiden Wählervereinigungen „Lützelburger Liste“ und „Bürgerunion Gablingen“ nicht mehr an. „Mit dem grünen Ortsverband Gablingen, am 17. November gegründet, bewirbt sich nun eine Gruppierung, von welcher der Wähler weiß, welche Ziele auch in der Gemeindepolitik im Mittelpunkt stehen“, so Albert Eding in einer Pressemitteilung. „Wo grün draufsteht, muss auch grün drin sein“, das versprechen die Kandidaten.

Dabei sind die Bewerber durchaus nicht alle grüne Mitglieder. Und so finden sich auf der Liste nach dem grünen Reißverschlussprinzip – jeder ungerade Listenplatz wird weiblich besetzt – acht Frauen und acht Männer, aus allen Ortsteilen und auch aus allen Altersgruppen und mit einem breiten beruflichen Spektrum. (AL)

