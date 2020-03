vor 21 Min.

Gutes Miteinander wird weiter gepflegt

CSU verteidigt alle Sitze und zieht mit unverändertem Team in den neuen Gemeinderat ein. Marktrat aus Neukirchen wird nach vorn gewählt. Freie Wähler freuen sich über Erfolg der Jugend

Von Gunter Oley

Wie erhofft kann Toni Brugger, der als Bürgermeister auch in den nächsten sechs Jahren in Thierhaupten die Verantwortung trägt, im Gemeinderat auf ein eingespieltes Team setzen. Wie er selbst wurden alle Räte der CSU und der mit ihr verbundenen JBU wiedergewählt. Auf die Enttäuschung über das persönliche Ergebnis bei der Bürgermeisterwahl folgte für Claus Braun die Freude. Seine Freien Wähler sind auch in den nächsten sechs Jahren mit vier Kommunalpolitikern im Gemeinderat von Thierhaupten vertreten. Nach dem deutlichen Ergebnis zugunsten der CSU bei der Wahl des Bürgermeisters sei das nicht unbedingt zu erwarten gewesen, so Braun, daher freut man sich nun über dieses Resultat umso mehr.

Praktisch bekommen sie zudem noch eine Verstärkung, denn mit Martin Gürtner zieht auch ein Vertreter der Jungen Freien Wähler (JFW) in den Rat ein. Dort sind nun mit Marlies Fasching, Josefine Kreuzer und Marianne Birkner nur noch drei Frauen vertreten, bisher waren es vier.

Insgesamt hat sich an den Mehrheitsverhältnissen im Gemeinderat nichts geändert. Die CSU mit sechs und die JBU mit zwei Räten erreichen gemeinsam mit der Stimme des wiedergewählten Bürgermeisters Toni Brugger auch weiterhin die sogenannte Bürgermeistermehrheit. Sie könnten gegebenenfalls ihre Vorhaben ohne weitere Unterstützung durchsetzen.

Dass dies einmal passiert, erscheint aber eher unwahrscheinlich. Als FW-Vorsitzender betont Claus Braun: „Wir werden weiterhin vernünftig zum Wohl der Bürger und der Gemeinde arbeiten“. Es habe in den vergangenen sechs Jahren ein gutes Miteinander gegeben, auch wenn es im Detail gelegentlich unterschiedliche Auffassungen gab.

Ähnlich formuliert es Toni Brugger. Es sei für Thierhaupten ein gutes Ergebnis. „Man kann gut und konstruktiv arbeiten“, zeigt er sich zuversichtlich, dass auch in den nächsten Jahren für die Entwicklung der Gemeinde die nötigen Entscheidungen gemeinsam vorbereitet und getroffen werden können.

Personell gibt es bei den beiden Unions-Gruppierungen keine Veränderungen. Dafür haben auch die Wähler gesorgt – den bei der CSU auf Listenplatz neun eingereihten Gemeinderat Franz Bissinger haben sie auf Position sechs nach vorn geschoben. Daniel Schreier ist Nachrücker für den Bürgermeister. „Wir konnten alle Sitze verteidigen, die wir hatten“, zeigt sich Toni Brugger denn auch zufrieden mit dem Resultat. Mit Bissinger sowie Dieter Tronecker, der erneut für die Unabhängigen Bürger gewählt wurde, sind zwei Räte aus dem Ortsteil Neukirchen im Gremium vertreten.

Bei den Freien Wählern gibt es keine Änderung bei der Zahl der Räte, jedoch wird es mit Siegfried Wonka ein neues Gesicht in der Runde geben. Die JFW, die sich erst vor wenigen Monaten als neue Gruppierung gebildet haben, wird Spitzenkandidat Martin Gürtner vertreten. Unverändert auf zwei Sitze kommt die SPD. Für die Sozialdemokraten ziehen Marianne Birkner und Wolfgang Wittmann in den Gemeinderat ein.

Mit 73 Prozent war die Wahlbeteiligung in Thierhaupten etwas niedriger als vor sechs Jahren, liegt jedoch erheblich über dem Durchschnitt im Landkreis. Zudem haben mehr als die Hälfte der Wähler nicht den Gang ins Wahllokal angetreten, sondern ihre Stimme per Briefwahl abgegeben.

