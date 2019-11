04.11.2019

Halloween: Fassade mit Eiern beworfen

Unbekannte richten hohen Sachschaden an

Statt einfach nur ganz brav Süßes oder Saures zu verlangen, haben unbekannte Geister in der Halloween-Nacht in Thierhaupten einen hohen Sachschaden angerichtet.

Die Täter bewarfen im Teilweg die Fassade eines Wohnhauses sowie eine Gartenmauer mit Eiern und beschmierten sie zudem mit Farbe. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro. Auch in Biberbach gab es in derselben Nacht einen hohen Schaden. Nach Auskunft der Polizei beschädigten die Täter in der Marktstraße an einem Mehrfamilienhaus die Haustüre so schwer, dass ein Schaden in Höhe von ebenfalls rund 3000 Euro entstand.

In Gersthofen wurden in der Tiefgarage des City-Centers ein Notausgangsschild sowie drei Rigipsplatten beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei in Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1810. (thia)

