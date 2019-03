vor 47 Min.

Hans Malzers Werke

Das Motto der Ausstellung in der Adelsrieder Ateliergalerie ist „Neuer Frühling“

Unter dem Motto „Neuer Frühling“ zeigt der Adelsrieder Künstler Hans Malzer eine Auswahl von Skulpturen und Wortbildern. Dazu zeigt er einige Arbeiten zum Gedenken des 100. Geburtstags von Künstlerin und Sammlerin Hilda Sandtner.

„Der Titel der Ausstellung nimmt einerseits Bezug auf die Jahreszeit, in der sie stattfindet, andererseits besagt er, dass die Kunst stets zu neuen Ufern aufbricht“, sagt Malzer. Der Künstler, egal wie alt er ist, dürfe nie aufhören zu gestalten und Ideen zum Ausdruck zu bringen. „Er steht im Dienst einer strengen, unerbittlichen, aber auch sehr schönen Herrin – der Kunst.“

Neben neuen Skulpturen aus Holz und Wortbildern zeigt die Ausstellung auch Skizzen von verschiedenen Reisen. Diese seien besonders ursprünglich und spiegelten den ersten unmittelbaren Eindruck wider. Auch in der Sonderausstellung zu Ehren von Hilda Sandtner, der Künstlerin, Pädagogin, Kunstsammlerin und Museumsgründerin (Textilmuseum Mindelheim) werden vor allem Skizzen gezeigt.

Hans Malzer bietet seine älteren Arbeiten zum halben regulären Preis an. Von diesem Betrag geht die Hälfte an Hilfsprojekte in Afrika.

Geöffnet an den Sonntagen 24./31. März sowie 7./14. April, jeweils von 14 bis 17 Uhr beziehungs-weise nach telefonischer Vereinbarung unter 08294/682 in der Ateliergalerie Malzer, Gartenstraße 15, in Adelsried.

