vor 6 Min.

Harmonische Schwestern

Duo gibt ein Adventskonzert auf Schloss Elmischwang

Mit weihnachtlichen Werken, von schwungvoll bis elegisch, von getragen bis virtuos versprechen die Violinistin Angela Rossel und die Cellistin Ruth Maria Rossel einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen Konzertnachmittag.

Beide Musikerinnen studierten an renommierten Musikhochschulen in Köln, Stuttgart, St. Petersburg sowie am Mozarteum in Salzburg und schlossen ihre Studien jeweils mit sehr großem Erfolg ab. Darüber hinaus sind sie Preisträgerinnen verschiedener Wettbewerbe. Das Duo Rossel erhält regelmäßig Einladungen zu bedeutenden Konzertreihen und Festivals.

So konzertierte das Ensemble unter anderem bereits in Österreich, in Italien, in den Niederlanden und in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Für das Programm am Sonntag, 1. Dezember, um 16 Uhr im großen Saal des Freiherrlich von Aufseß´schen Altenheimes Schloss Elmischwang haben sich die beiden Schwestern Werke von Pachelbell, Vivaldi, Bach und Tschaikowsky ausgewählt welche allein durch ihren kompositorischen Charakter die festlich verklärte Stimmung der Vorweihnachtszeit aufnehmen und verstärken. (AL)

Karten gibt es im Vorverkauf unter 08236 96110 und an der Kasse vor Veranstaltungsbeginn. Informationen findet man auch unter www.konzerte-im-schloss.de

Themen folgen