vor 44 Min.

Heimelige Stimmung zwischen den Buden

Viele Besucher kamen nach Anhausen und tranken nicht nur Glühwein

Besinnlich, gemütlich, mit romantischem Licht und dem verführerischen Duft von Glühwein und Mandeln: Wohl einer der heimeligsten Weihnachtsmärkte im Landkreis dürfte die kleine Budenstadt auf dem Johann-Spengler-Platz im Diedorfer Ortsteil Anhausen sein.

Nicht nur die Einheimischen, sondern auch viele Freunde von Weihnachtsmärkten von außerhalb haben diesen Termin inzwischen fest in ihrem Kalender und freuen sich darauf, hier für einige Stunden ein ganz besonderes weihnachtliches Flair zu erleben.

Schöne Tradition in Anhausen scheint es auch zu sein, sich hier kurz vor dem ersten Advent seinen Adventskranz abzuholen. Nach dem Glockengeläut der nahe gelegenen Kirche wurde die kleine Budenstadt pünktlich mit weihnachtlichen Weisen der Gesangsgruppe Voggseli sowie der Dullenbacher Musikanten eröffnet.

Pfarrer Manfred Gromer hieß alle Gäste und vor allem alle Beteiligten, die sich lange auf dieses Ereignis vorbereitet hatten, aufs herzlichste Willkommen. Bürgermeister Peter Högg freute sich, bereits so viele Besucher auf dem Platz anzutreffen.

Viele schöne Dinge lockten an den Ständen des Weihnachtsmarktes, der wieder von der Kirche St. Adelgundis und den Ortsvereinen, veranstaltet wurde. Ob Likör, Honig, Früchtebrot, Handarbeiten oder Gebasteltes – es gab alles, was das Herz begehrt. Wer abseits des allgemeinen Geschenkerummels lieber nach individuellen Geschenken Ausschau halten mochte – in Anhausen wurde er gewiss fündig. Aber auch die kulinarischen Genüsse sind hier keineswegs zu verachten. Ein besonderes Highlight auf dem Anhauser Weihnachtsmarkt sind immer die angebotenen Kässpatzen, auf die sich so mancher schon lange freut und wo sich schnell lange Schlangen bilden.

Ob süß oder deftig, bei Glühwein, Punsch, Bratwürstln oder Waffeln stand man lange noch gerne gemütlich in familiärer Atmosphäre beisammen und ließ sich auf die Weihnachtszeit einstimmen. (jkw)