Hektor und Hank sind die Stars

Die Ortsgruppe Stadtbergen feierte ihr 80-jähriges Bestehen. Es gab aber auch Anlass zur Trauer

Von Ingrid Strohmayer

Freud und Leid liegen eng beieinander, diese Erfahrung trifft auch auf die Ortsgruppe Stadtbergen des Vereins für Deutsche Schäferhunde zu, die ihr 80-jähriges Bestehen auf dem idyllisch gelegenen Übungsplatz im Deuringer Wald feierte. Das Fest, verbunden mit einem Pokalkampf, stand im Schatten eines Ereignisses, das die Mitglieder sehr traf. Dem langjährigen, umtriebigen Vorsitzenden Eberhard Kuppitz und seiner Lebensgefährtin Rita Stimpfle war es leider nicht mehr vergönnt, an dieser Feier teilzunehmen.

Rita Stimpfle verstarb am 10. Februar und Eberhard Kuppitz mit 87 Jahren völlig überraschend wenige Tage vor dem Jubiläum. Kuppitz trat 1969 in die Ortsgruppe Augsburg-Nord als aktiver Hundesportler und späterer Leistungsrichter ein. „Für ihn und seine Lebenspartnerin war der Hundesport nicht nur Hobby, sondern fast schon eine Lebensaufgabe. Als er mit 70 Jahren sein Richteramt niederlegte, galt sein Schaffen und Streben immer dem Verein“, sagt Enkel Jörg Herdegen traurig. Mit einer Schweigeminute gedachten die Mitglieder, die mit ihren Hunden ein Trauerspalier bildeten, den langjährigen Stützen des Vereins.

Dass Hunde, vor allem die großen Vierbeiner, eine solide Ausbildung brauchen, ist ein Grund für das Bestehen des Schäferhundvereines. „Wie ihr Name schon verrät, waren Schäferhunde besonders zum Hüten von Schafherden und auch als Familienhund gefragt“, erzählt Berufsschäfer Helfried Scheller, der nicht nur Mitglied in der OG Stadtbergen, sondern auch erfolgreicher Züchter ist.

„Die Hunde sind bei guter Erziehung und ausreichender körperlicher wie geistiger Auslastung ausgeglichen. Selbstsicher, nervenfest, treu und anhänglich“, weiß Ulrike Herdegen, seit 45 Jahren Mitglied im Verein. „Wir sind eine hundeverrückte Familie, seit vier Generationen sind wir im Verein engagiert. Selbst meine Enkelin Lara, 12, hat einen bereits einen eigenen Hund, die „Wera von der Römerhalde“.

„Ganz im Sinne des Verstorbenen haben wir an unserem Jubiläum mit dem Pokalkampf, auf das er sich so gefreut hat, festgehalten“, sagt Stieftochter Ulrike Herdegen. So wetteiferten über den ganzen Tag verteilt, 20 Teilnehmer aus acht Ortsgruppen rund um Augsburg mit ihren Hunden verschiedenster Rassen um die begehrten Urkunden und Pokale. Unter den strengen Augen des Leistungsrichters Bernhard Babl und Schirmherr Roland Mair absolvierten die 20 Teilnehmer die vorgeschriebenen Prüfungen nach den Regeln der IGP (internationale Gebrauchshunde-Prüfung).

Über die begehrten Trophäen freuten sich besonders die Gastgeber aus Stadtbergen. Roland Bierman und Gerda Grigoleit wurden mit ihren Schäferhunden Hektor und Hank von der Glana souverän Mannschaftssieger. Weiter sicherte sich das „Dreamteam Bierman und Hektor“ mit einem überragenden Ergebnis mit knapp 100 Punkten den ersten Platz für die beste Unterordnung (Gehorsamsübung) und sicherten sich auch den Einzelsieg.

