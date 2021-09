Grundstücke, Bürgerhaus, Straßenbau – das bewegt die Menschen in Heretsried

Plus Baugrundstücke, Bürgerhaus, Staatsstraße 2036 – bei der Bürgerversammlung in Heretsried standen eine Menge Themen auf dem Programm.

Etwas mehr Interesse seiner Bürgerinnen und Bürger hätte sich der Bürgermeister der Holzwinkelgemeinde Heretsried, Heinrich Jäckle, bei der kürzlich stattgefundenen Bürgerversammlung gewünscht. Vielleicht haben die erforderlichen Hygienemaßnahmen viele davon abgehalten, weshalb nur etwa 25 Besucher den Weg ins Sportheim gefunden haben, vermutete der Rathaus-Chef. An interessanten Themen hätte es jedenfalls nicht gelegen: