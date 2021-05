Mercedes-Fahrer landet bei Heretsried im Grünstreifen

Ein 19-Jähriger hat es am Vatertag ein wenig zu eilig. Beim Abbiegen gerät er ins Schleudern und rutscht von der Straße.

Im Grünstreifen ist ein 19-jähriger Autofahrer am Vatertag bei Heretsried gelandet. Der junge Mann war laut Polizei viel zu schnell unterwegs.

Der 19-Jährige fuhr um 19.30 Uhr mit seinem Mercedes der A-Klasse auf der Kreisstraße A5 von Bonstetten in Richtung Heretsried. An der Einmündung in die Staatsstraße 2036 bog er mit überhöhter Geschwindigkeit nach links in Richtung Heretsried ab. Er schleuderte von der Fahrbahn und landete im angrenzenden Grünstreifen. Sein Fahrzeug musste von einem Pannendienst geborgen werden. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. An seinem noch fahrbereiten Pkw entstand nur geringer Sachschaden in Höhe von 50 Euro. (thia)