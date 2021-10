Heretsried

17:29 Uhr

Neues Bürgerhaus in Lauterbrunn und neue Gemeinde-App

Plus Das Bürgerhaus in Lauterbrunn ist vor Kurzem bezogen worden. Für alle Gemeindebürger in Heretsried gibt es jetzt auch eine Gemeinde-App.

Von Simone Kuchenbaur

Feuerwehr und die Vereine sind vor Kurzem schon ins neue Bürgerhaus in Lauterbrunn eingezogen. Neu ist außerdem die Heretsrieder Gemeinde-App, die viele Bürger bereits heruntergeladen haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen