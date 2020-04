vor 18 Min.

Hier wird die Osterkerze noch selbst hergestellt

Susanne Hurler fertigt schon seit Jahren das Osterlicht für die Kirche in Ellgau. Die Motive haben eine Bedeutung

Von Rosmarie Gumpp

Stolz lächelt Susanne Hurler neben „ihrer“ diesjährigen Osterkerze. „Sie zeigt die Motive zu den Sakramenten Taufe, Eucharistie und Firmung sowie das Kreuz mit den fünf Nägeln bis hin zur aufgehenden Ostersonne“, so die Künstlerin über ihr Werk. Die Farben gelb, orange und rot symbolisieren das Licht und das Osterfeuer, die griechischen Buchstaben Alpha und Omega stehen für Anfang und Ende.

Immer wieder kommen einzelne Gläubige zum Beten in das Ellgauer Gotteshaus und bewundern die neue Osterkerze für 2020. In Zeiten von Corona brennt sie alleine vor sich hin, die Gläubigen sind eingeladen, ihre privaten Osterkerzen daran zu entzünden und das Osterlicht mit nach Hause zu nehmen – alles in gebührendem Abstand voneinander.

Susanne Hurler, die als Industriekauffrau in Gersthofen beschäftigt ist, fertigt seit mehr als fünf Jahren die große Osterkerze allein. Viele Jahre unterstützte sie vorher die Mesnerin Simone Götzfried bei dieser Tätigkeit. Beide suchten die Motive heraus, beide arbeiteten an den Kerzen, beide erstellten auch die vielen kleinen Osterkerzen. Ab dem fünften Fastensonntag konnten die kleinen Osterkerzen alljährlich für die Feier der Osternacht in der Kirche gekauft werden, was heuer wegen Corona jedoch nicht erlaubt ist. Susanne Hurler fertigte auf Privatauftrag die kleinen hauseigenen Osterlichter.

Die selbst gestaltete große Osterkerze und auch die kleinen Osterkerzen haben in Ellgau schon sehr lange ihre Tradition. Bis ins hohe Alter fertigte Maria Schädle, die Großmutter von Mesnerin Simone Götzfried, wunderbare große und kleine Kerzenkunstwerke. So konnten ihr Enkelin Simone und auch Susanne Hurler schon in jungen Jahren über die Schulter schauen und die Kunst des Kerzenverzierens erlernen.

Simone Götzfried ist froh, dass sie in der Zwischenzeit diese Arbeit in gute Hände legen konnte, denn die Arbeit als Mesnerin, als Mitglied im Ellgauer Pfarrgemeinderat und als stellvertretende Vorsitzende des Pastoralrates füllen sie gut aus.

Auch Susanne Hurler ist seit vielen Jahren ehrenamtlich in der kirchlichen Arbeit tätig. Seit über einem Vierteljahrhundert leitet sie Mädchengruppen und zeichnet für das alljährliche Krippenspiel verantwortlich. Die Sternsingergruppen, die um den Dreikönigstag von Haus zu Haus gehen, betreut Susanne Hurler seit 25 Jahren.

