Hochwasser macht Fischacher Schule zur Sperrzone

Rund 400 Kinder der Fischacher Schule sind am Dienstag aufgrund des Hochwassers vom Schulausfall betroffen. Ein Notfallplan wird sofort umgesetzt.

Von Siegfried P. Rupprecht

Der Krisenstab in Fischach reagierte sofort. Da die Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach am Montagnachmittag aufgrund des Hochwassers nicht mehr sicher erreicht werden konnte, wurde für Dienstag der Unterricht in Fischach ausgesetzt. Auch der Kindergarten St. Michael blieb geschlossen.

Am Montag hatte sich die Hochwassersituation in Fischach mehr als zugespitzt. Bei der Mühlstraße, die zu Schule und Kindergarten führt, hieß es Land unter. Die Brücke bei der Wilhelm-Wörle-Straße wiederum stand kurz vor der Überflutung. Ein Krisenstab mit Bürgermeister Peter Ziegelmeier sowie Verantwortlichen von Bauhof, Bauamt und Feuerwehr kam daraufhin zusammen. „Als uns das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth für Montagnacht gegen 23 Uhr eine Hochwasserspitze von 2,6 Meter und damit die höchste Meldestufe prognostizierte, war für uns die Entscheidung klar“, erklärte Ziegelmeier.

Hochwasser: Notbetreuung für Fischacher Kinder im Pfarrheim

Im Einklang mit Schul- und Kindergartenleitung seien dann der unterrichtsfreie Tag und die Schließung der Kinderbetreuung beschlossen worden. Dass sich die Lage bald entspannen könnte, war am Dienstagmorgen noch nicht abzusehen.

Dunkle Wolken säumten um kurz vor 8 Uhr den Himmel. Regenschauer peitschten herab. Und die Nacht konnte sich noch nicht entschließen, sich dem Tag zu beugen. Jörg Faßnacht, Erster Konrektor der Grund- und Mittelschule, hatte sich mit einem Lehrerteam im Pfarrheim Adolph Kolping an der Fischacher Hauptstraße eingefunden. Für Kinder, die nicht zu Hause bleiben konnten oder deren Eltern nichts vom Schulausfall erfahren hatten, wurde dort eine Notbetreuung eingerichtet. Lediglich für die Betreuung im Kindergarten gab es keinen Ersatz.

„Das ist ein bisschen wie Abenteuer“

Kurz nach 8 Uhr trafen die ersten beiden Kinder ein. Als sie jedoch sahen, dass keine weiteren Schüler da waren, marschierten sie mit der Oma wieder ab. Wenige Minuten später tauchten nochmals zwei Schüler auf, diesmal in Begleitung ihrer Mutter. „Ich muss die beiden hier lassen“, sagte sie. Sie arbeite in Augsburg und die Großeltern seien ebenfalls noch berufstätig, erklärte die Fischacherin. Das sechs- und achtjährige Geschwisterpaar nahm die Ausnahmesituation gelassen. „Das ist ein bisschen wie Abenteuer“, meinte der Bub.

Am Montag hatte sich die Hochwassersituation in Fischach mehr als zugespitzt. Bild: Marcus Merk

Die beiden Kinder sollten die einzigen zu betreuenden Schulkinder bleiben. „Wir fahren nun alle zur Schule“, beschloss Konrektor Faßnacht. Einige Kollegen hätten für die Kinder Spiele mitgebracht. Für die Lehrer selbst sei der Tag ein ganz normaler Schultag, den sie mit Teamarbeit oder Korrekturen ausfüllen. Dass nahezu allen Eltern eine so kurzfristige Beaufsichtigung ihrer Schulkinder gelang, überraschte ihn nicht. „Wir haben sofort nach Beschluss des Schulausfalls einen Notfallplan umgesetzt.“ Er sei mit einer Art Kettenreaktion zu vergleichen. „Wir rufen Eltern an, die wiederum planmäßig andere Betroffene unterrichten.“ Das habe wunderbar geklappt.

Auch das Pfarrheim diente als Anlaufstelle

Auch Gemeinderätin Annett Fischer war mit der Situation mehr als zufrieden. „Auf dem Land funktioniert bei so einer Notlage das Miteinander“, sagte sie. „Wenn die Omas und Opas nicht einspringen können, dann gibt es eine glänzende Nachbarschaftshilfe“, ergänzte Pfarrer Markus Schrom als Hausherr des Pfarrheims, das ebenfalls als Anlaufstelle diente.

Übrigens: Es war nicht das erste Mal, dass in Fischach der Unterricht wegen Unwetter ausfiel. Einmal war der Schnee so hoch, dass die Bushaltestellen nicht rechtzeitig freigeschaufelt werden konnten, ein andermal machte das Jahrhunderthochwasser 2005 einen Strich durch die Rechnung.

