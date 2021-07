Der FC Horgau trauert um 2. Vorsitzende Julia Motzet

Plus Der FC Horgau nimmt Abschied von der zweiten Vorsitzenden Julia Motzet, die im Alter von 38 Jahren verstorben ist. Sie hinterlässt ihren Mann und zwei Kinder.

„Bis vor wenigen Wochen dachten wir beim FC Horgau, dass die schwierige Zeit der Pandemie, in der wir uns von sehr vielen unserer engsten Unterstützer und Freunde für immer verabschieden mussten, überstanden wäre“, sinnierte Vorsitzender Jürgen Tögel. „Leider schlug das Schicksal erneut mit voller Wucht zu und wir mussten nun auch von unserer Zweiten Vorsitzenden Julia Motzet für immer Abschied nehmen“, findet er kaum Worte. Die engagierte junge Frau verstarb nach schwerer Krankheit im Alter von nur 38 Jahren.