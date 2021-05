Horgau

Horgau erhöht die Beiträge für Kindergarten und Krippe

Plus Besonders die Nachfrage an Krippenplätzen steigt in der Gemeinde Horgau. Eltern müssen künftig tiefer in die Tasche greifen.

Von Michaela Krämer

"Eine Erhöhung der Kindergartengebühren macht keinen Spaß", sagte Bürgermeister Thomas Hafner. Und dennoch sei diese Anhebung notwendig, weil das Defizit von Jahr zu Jahr wächst. Damit hatte sich der Finanzausschuss in der jüngsten Vergangenheit gemeinsam mit dem Kindergartenverwalter Andreas Wiedemann beschäftigt.

