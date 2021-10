Sparkonten der Raiffeisenbank-Kunden werden in Corona-Zeiten voller

Plus Erste Bilanz der Raiffeisenbank Augsburger Land West nach der Fusion mit Jettingen-Scheppach: Die niedrigen Zinsen bleiben für Kunden und Bank ein Thema.

Nachdem dem Zusammenschluss mit der Raiffeisenbank Jettingen-Scheppach aus dem Nachbarlandkreis Günzburg konnte der Vorstand der Raiffeisenbank Augsburger Land West bei der Generalversammlung in Horgau erstmals die gemeinsamen Zahlen präsentieren. Die Fusion und die Corona-Pandemie sind zwei Faktoren, die sich in der Bilanz der Genossenschaft widerspiegeln.