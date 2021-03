vor 17 Min.

Horgau will Vereine in Corona-Zeiten finanziell unterstützen

50.000 Euro stehen im Haushalt in Horgau für Vereine bereit.

Plus Parkplätze und eine Garage für den Musikverein Rothtal waren unter anderem Themen im Gemeinderat. Außerdem rückt Stefan Reitmayer in den Gemeinderat Horgau nach.

Von Michaela Krämer

Bereits beim Bezug des neuen Musikheims 2006 war der Wunsch in Horgau nach einer Garage groß, die insbesondere für die Unterbringung eines Anhängers gedacht war. Die einzig praktikable Lösung wäre nun die Unterbringung in einer Garage im künftigen Hackschnitzelheizkraftwerk in unmittelbarer Nähe zum Proberaum.

Auch auf die Parkplatzsituation wollte der Musikverein in seinem Schreiben an den Bürgermeister und die Gemeinderäte hinweisen, da diese immer wieder zu Spannungen mit dem Bauhof führe. Entlang des Schwedenwegs wurden Parkplätze angelegt. Somit seien ausreichend Parkplätze vorhanden, erklärte Thomas Hafner. „Man muss sie nur beschildern, damit sie auch als Parkplätze ausgewiesen sind.“ Vonseiten der Gemeinde wolle man daher eine Situation schaffen, die sowohl dem Musikverein als auch dem Bauhof gerecht werde.

Der Bauausschuss wäre bereit, dem Musikverein das Holzlager (21 Quadratmeter) als Garage zur Verfügung zu stellen. „Eine Option für die Ewigkeit wird es nicht geben“, so Hafner. „Sollte der Bauhof den Platz dringend benötigen, muss ihn der Musikverein wieder freigeben. Sollte dieser Fall eintreten, werden wir uns bemühen, einen adäquaten Ersatz zu schaffen.“ Personen, die sich an der Hackschnitzelheizanlage beteiligen, werden dadurch keinen Nachteil haben, betonte Hafner. Damit war der Gemeinderat einverstanden.

Horgau plant 2021 Zuschüsse in Höhe von 50.000 Euro für Vereine

Die Gemeinde Horgau greift ihren Vereinen und Institutionen auch in Corona-Zeiten finanziell unter die Arme. Veranstaltungen, die normalerweise die Vereinskassen füllen, sind durch die Pandemie ausgefallen. Insgesamt werden knapp 50.000 Euro im Haushalt 2021 eingeplant. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass Jürgen Tögel (Bürgerverein Rothtal) sein Gemeinderatsmandant zum 30. April aus beruflichen Gründen niederlegt. Zur ersten Sitzung im Mai soll der Nachrücker Stefan Reitmayer aus Auerbach vereidigt werden.

