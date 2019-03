vor 19 Min.

Hund beißt junge Frau ins Gesicht

Fremder Vierbeiner plötzlich im Garten

Schrecksekunden für eine 24-jährige Frau: Sie hielt sich gerade in ihrem Garten im Stadtgebiet von Gersthofen auf, als plötzlich ein Hund auf das Grundstück kam und sie ansprang. Die 24-Jährige erlitt leichte Bissverletzungen im Gesicht und musste ambulant in einer Klinik behandelt werden. Die Hintergründe sind unklar. Tags darauf, nämlich am Montagabend, kam es zu einer weiteren Hunde-Attacke: Der Hund einer 22-jährigen Frau biss einen 50-Jährigen in den Oberschenkel. Der Angriff im Gemeindegebiet von Langweid, den die Polizei als fahrlässige Körperverletzung einstuft, ging vergleichsweise glimpflich ab. Nach kurzer medizinischer Versorgung konnte der Mann das Krankenhaus wieder verlassen. (mcz)

