09.07.2019

Hunde und das Grillen sind am Badesee in Langweid tabu

Am Badesee in Langweid sind einige Regeln einzuhalten.

Damit der Aufenthalt am Badesee allen Spaß macht, sind ein paar Regeln einzuhalten. Ein Sicherheitsdienst passt nach Beschwerden auf.

Von Sonja Diller

Wehret den Anfängen ist das Motto am Badesee in Langweid. Nach einigen Beschwerden über nächtliche Parties und eklige Hinterlassenschaften unerlaubter Gassigänge hat die Gemeinde einen Sicherheitsdienst mit der Durchsetzung der geltenden Satzung beauftragt.

An schönen Sommerwochenenden füllt sich der Parkplatz am neuen Badesee am südlichen Ortsrand schnell. Kühles, sauberes Wasser, ein attraktiver Spielplatz – und das alles in der Natur am Waldrand. Die Anlage hat sich schnell zum Anziehungspunkt nicht nur für Langweider Bürger entwickelt.

Viele Besucher haben Spaß am See in Langweid

Die überwiegende Zahl der Besucher hält sich an die Regeln. Sie lassen ihre Hunde daheim, werfen die Brotzeittüten in die aufgestellten Mülleimer und gehen am Abend nach Hause. Viele gut gelaunte Gäste haben eine Menge Spaß am See und genau so soll es auch bleiben, ist Markus Litzl wichtig. Als Hauptamtsleiter der Gemeinde ist er für die öffentliche Sicherheit zuständig. Einen kleinen Ordner mit Beschwerden von Bürgern hat er schon. Hundekot und Glasscherben als Resultat nächtlicher Parties im Feuerschein sind nicht schön. Bevor aus Einzelfällen größere Probleme werden, passen künftig Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma auf, dass alles seinen geordneten Gang geht.

Am ersten Einsatzwochenende gab es viel Verständnis für die Kontrollgänge des Sicherheitsdienstes. Vier Hundebesitzer wurden aufgefordert, künftig ihre Gassistrecke anders zu wählen. „Die Leute waren einsichtig, deshalb konnte es bei mündlichen Verwarnungen bleiben“, so Bürgermeister Jürgen Gilg. Zum Einstieg wurde erst einmal an die Vernunft der Gäste am See appelliert.

Missachtung kann teuer werden

Es können aber laut Satzung Ordnungsgelder bis zu 2500 Euro verhängt werden. Soweit komme es natürlich nicht gleich, so Litzl. Mit 25 Euro Strafe muss allerdings rechnen, wer mit dem Hund auf dem Gelände erwischt wird, wer grillt, ein Zelt aufschlägt oder ein Feuer anzündet. Im Wiederholungsfall wird es teurer. Und wer mit einem Platzverweis belegt wird, kann dem lustigen Freizeittreiben dann erst einmal nur noch von Weitem zuschauen.

Im Naherholungsgebiet Oberfeld, wie der Baggersee ganz offiziell heißt, ist zwischen 6 und 22 Uhr jeder willkommen. Grillen und offenes Feuer sind untersagt. Ebenso, wie Tiere jeglicher Art auf die Anlage zu bringen.

Langweid will keine Spaßbremse sein

Die Gemeinde wolle keine Spaßbremse sein, betont Litzl. Doch Regeln seien nötig, damit die Erholung auch für alle Nutzer möglich ist. „Unsere Bauhofmitarbeiter bemühen sich zwar, die Anlage sauber zu halten, aber wir können nicht ständig überall sein“, versteht Hauptamtsleiter Markus Litzl den Ärger über die Entgleisungen einiger weniger Besucher.

Wer es ganz genau wissen will, kann auf der Homepage der Gemeinde www.langweid.de in der „Satzung über die Benutzung des Naherholungsgebietes Oberfeld“ die Details nachlesen.

