vor 16 Min.

Im Einklang mit der Natur?

In Kutzenhausen kamen Experten ins Gespräch

Im Einklang mit der Schöpfung – nicht gegen sie. Das war der Tenor beim Podiumsgespräch im Rahmen der Projekttage der Pfarreiengemeinschaft Dietkirch zur Umweltenzyklika „Laudato si“ in der Gemeindehalle Kutzenhausen. 40 Interessierten waren der Einladung gefolgt der Nachhaltigkeit in Bezug auf die Nahrungsmittel in Pfarrei und Kommune auf den Zahn zu fühlen.

Die Podiumsgäste Johannes Enzler vom Bund Naturschutz, Janika Pondorf von Fridays for Future und Andrea Kaufmann-Fichtner, Umweltreferentin des Bistums Augsburg, stellten zunächst die Hintergründe ihres Engagements für das „gemeinsame Haus“ Erde dar. Im Laufe des Podiumsgespräches wurden vom rasanten Flächenverbrauch im Landkreis Augsburg, über die Gefahr in der die Biodiversität schwebt, bis zur Situation der Bauern viele Themen angesprochen.

„Lebensmittel haben nicht den Stellenwert, der ihnen gebühren würde“, so Enzler. Auch die Frage nach den kirchlichen Flächen der Pfarreien in Dietkirch wurde gestellt. Dient die Verpachtung dem Schöpfungsauftrag, die Erde gut zu verwalten? Fazit: Ein komplexes Thema, wo es gilt, dass sowohl Einzelpersonen in ihrem Kaufverhalten wie auch der Handel in die Pflicht genommen werden müssen. Der Königsweg in Bezug auf Lebensmittel lautet saisonal, regional, möglichst ökologisch, das Tierwohl im Blick und die Veränderung von Essverhalten. Weitere Info zu den Projekttagen gibt es im Internet unter www.pg-dietkirch.de.

Themen folgen