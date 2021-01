vor 3 Min.

Impftermine im Kreis Augsburg: Endlich eine klare Ansage

Plus Wie bekomme ich einen Termin zum Impfen? So richtig konnte diese Frage im Landkreis Augsburg bislang nicht beantwortet werden. Jetzt gibt es Grund zur Hoffnung.

Von Philipp Kinne

Wer über 80 Jahre alt ist, soll so schnell wie möglich geimpft werden. Das ist das Versprechen der Bundesregierung. Wie das funktioniert, darum sollen sich die Landkreise und Städte kümmern. Im Augsburger Land herrschte bislang Verwirrung, wie man nun an einen Impftermin für sich selbst oder auch für seine Großeltern kommt. Die will der Landkreis jetzt auflösen, indem diejenigen, die geimpft werden können, angeschrieben werden. Dies ist ein wichtiger und überfälliger Schritt zur Information bei diesem sensiblen Thema.

Wer geimpft werden kann, bekommt im Landkreis Augsburg Post

Es gibt einen Zeitplan, auch wenn noch nicht alle über 80-Jährigen gleich angeschrieben werden. Denn dafür reicht die Kapazität an Impfdosen offenbar nicht aus. Zunächst wird deshalb nur ein Fünftel der über 80-Jährigen Post erhalten. Nachvollziehbar ist auch, dass zunächst die Bewohner und Mitarbeiter in Alten- und Pflegeheimen an der Reihe waren.

Die Verunsicherung wegen der verschiedenen Vorgehensweisen in den Landkreisen ist groß. Während zum Beispiel im Kreis Donau-Ries bereits Impftermine gemacht werden konnten, hieß es im Landkreis Augsburg zunächst, es werde Februar werden. Für zusätzliche Verwirrung sorgte auch die Anweisung vom Freistaat, man solle sich an die Impfzentren vor Ort wenden. Denn das war in den vergangenen Wochen noch gar nicht möglich. Die Nachricht von den Briefen an die Senioren und dem baldigen Impfstart ist daher eine klare und gute Ansage.

