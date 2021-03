vor 1 Min.

In Allmannshofen öffnet ein Anglerladen in einer Garage

Plus In Allmannshofen erfüllt sich Christoph Trinkwalder auf 24 Quadratmetern einen kleinen Traum. Er hat sogar Anglerbedarf für Meeresfischerei im Angebot.

Von Steffi Brand

Christoph Trinkwalder macht Nägel mit Köpfen - oder wohl besser Ruten mit Haken - und verwirklicht sich in Allmannshofen seinen Traum vom Anglershop. "Seit 15 oder gar 20 Jahren schwebt mir diese Idee schon vor", berichtet der 48-Jährige. Nun will er sie in die Tat umsetzen. Seine Zielgruppe hat Trinkwalder klar umrissen: Er will den Anglern im Lechtal ab Montag die Möglichkeit bieten, sich mit Alltagsbedarf für Angler einzudecken - ohne dafür extra nach Donauwörth oder Gersthofen fahren zu müssen.

Er selbst gehört zur Gruppe dieser Angler und angelt im Verein von Ortlfingen in den Gewässern im Lechtal. Und genau darauf ist seine Produktpalette auch abgestimmt - auf Zander, Forellen, Karpfen und Waller. Zudem könnten sich seine Kunden für einen Angelurlaub in Norwegen ausrüsten, denn auch Anglerbedarf für die Meeresfischerei hat Trinkwalder im Angebot. Noch ist das Sortiment in der 24 Quadratmeter großen Garage, die der 48-Jährige in den letzten sechs Wochen umgebaut hat, überschaubar. Doch Trinkwalder weiß auch: Viele seiner Lieferanten haben so klein angefangen und bieten heute Anglerbedarf auf 400 Quadratmetern Verkaufsfläche an. Im Moment hält Trinkwalder auch aus Kostengründen das Sortiment überschaubar, erklärt aber seinen Kunden auch: "Bestellen kann ich alles binnen drei Tagen."

Trinkwalder ist am Forggensee aufgewachsen

Der 48-Jährige ist in Schwangau am Forggensee (Landkreis Ostallgäu) aufgewachsen. Der See vor der Haustür hat auch seine Liebe zum Angeln entfacht. Mit zwölf Jahren hat er dort mit dem Angeln begonnen. Seine Mutter jedoch stammt ursprünglich aus Allmannshofen, und eben dort hat es den Kinderpfleger, der in der Kita am Kirchberg arbeitet, vor drei Jahren hin verschlagen.

Die Öffnungszeiten seines Anglershops in der Hauptstraße 30 hat er auf seine Arbeitszeiten als Kinderpfleger abgestimmt. Sie sind unter der Woche am frühen Abend oder den aktuellen Bestimmungen entsprechend nach Terminvereinbarung unter 0175/2308127.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen