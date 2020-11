vor 53 Min.

In Pflegeheimen im Landkreis Augsburg ist nur noch ein Besucher am Tag erlaubt

Der Landkreis Augsburg erlässt strengere Besuchsregeln für Pflegeheime und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Inzidenzwert ist leicht gesunken.

Von Regine Kahl

Besonders den Bewohnern in den Pflegeheimen gilt während der Corona-Pandemie die Sorge. Im Landkreis Augsburg gibt es bisher eine Einrichtung, in der Corona-Fälle aufgetreten sind: Im Diakonie-Heim am Lohwald in Neusäß sind sechs Senioren erkrankt, drei von ihnen werden im Uniklinikum behandelt. Um weitere Ansteckungen zu vermeiden, ist für das Neusässer Heim ein Besuchsverbot bis zum 8. November erlassen worden. Für die anderen Heime für Senioren und Behinderte gilt ab jetzt eine neue Regelung für Besuche, die das Landratsamt Augsburg mitgeteilt hat.

Seit Donnerstag ist der Besuch auf täglich einen Angehörigen des eigenen Hausstands – bei Minderjährigen auch von den Eltern oder Sorgeberechtigten gemeinsam – pro Patient oder Bewohner beschränkt. Ist der Besucher minderjährig, darf er von einem Elternteil begleitet werden. Der Landkreis stützt sich bei der Anordnung auf das Infektionsschutzgesetz.

Im Lohwaldheim in Neusäß sind bisher sechs Bewohner und vier Mitarbeiter positiv getestet worden. Die Zahl hat sich in den letzten Tagen nicht erhöht. Allerdings stehen noch weitere Testergebnisse aus.

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis ist leicht gesunken von 210 am Mittwoch auf 202 am Donnerstag.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen