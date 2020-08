10:07 Uhr

In Schlangenlinien durch Horgau unterwegs

Zu viel getrunken für die Teilnahme am Straßenverkehr hatte ein 40-Jähriger in Horgau.

Eindeutig zu viel getrunken hatte ein Autofahrer, der am Freitagabend von der Polizei Zusmarshausen in Horgau gegen 19.30 Uhr kontrolliert wurde.

Zuvor waren die Beamten von einem Zeugen über einen Autofahrer verständigt worden, der in starken Schlangenlinien von Zusmarshausen in Richtung Horgau fuhr. Der 40-jährige Autofahrer konnte anschließend durch die Polizei in Horgauergreut kontrolliert werden.

Mit 2,4 Promille in Horgau unterwegs

Ein Alkotest brachte dann schnell die Klarheit über den Grund der unsicheren Fahrweise des Autofahrers. Dieser hatte 2,4 Promille Alkohol im Blut. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

