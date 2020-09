vor 41 Min.

In den Hallenbädern im Landkreis Augsburg gelten neue Regeln

Noch denkt niemand an einen Besuch im Hallenbad. Die Vorbereitungen laufen. Welche Bäder im Augsburger Land öffnen und was Besucher beachten müssen, zeigt die kleine Übersicht.

Bei den aktuell sommerlichen Temperaturen denkt noch niemand an die Hallenbadsaison. Doch die Vorbereitungen laufen. Welche Bäder im Augsburger Land öffnen und was Besucher beachten müssen, zeigt die kleine Übersicht.

Das Gartenhallenbad Stadtbergen hat seit Dienstag geöffnet

Das Gartenhallenbad Stadtbergen hat seit Dienstag geöffnet. Badegäste müssen sich online anmelden und beim Eintritt eine Maske tragen. Zugelassen sind maximal 32 Gäste gleichzeitig im Schwimmbecken plus drei weitere im Kinderbecken. „Natürlich wäre es schön, wenn wir den Regelbetrieb weitermachen könnten, dann wäre es auch etwas voller“, sagt Leiter Jörg Pecher.

Bisher sei die beschränkte Besucherzahl noch nicht ausgereizt gewesen. Pecher rechnet aber damit, dass sich das ändern könnte: Dann nämlich, wenn sich die Öffnung herumspricht. Er empfiehlt, sich frühzeitig um Eintrittskarten zu kümmern: „Einige Leute werden wieder gehen müssen“, sagt Pecher.

Im Hallenbad Gersthofen laufen die letzten Vorbereitungen

Am Dienstagnachmittag war ein Vertreter des Gesundheitsamts vor Ort, um ein letztes Mal zu überprüfen, ob im Hallenbad alles regelkonform ablaufen kann. Öffnen soll das Hallenbad am heutigen Mittwoch. Geplant ist, dass das Bad montags und dienstags für Vereine reserviert ist. Von mittwochs bis freitags öffnet es in zwei Stundenblöcken im Zeitfenster von 13 bis 21 Uhr.

Eine Besonderheit: Donnerstags kommt eine Schicht zwischen 7 und 9 Uhr für Frühschwimmer hinzu. Samstags gibt es die gleichen Stundenschichten von 8 bis 17 Uhr, sonntags von 8 bis 12 Uhr. Die Gästezahl ist festgelegt: Pro Schicht dürfen nur 30 Leute schwimmen gehen. Tickets gibt es online unter www.badetickets-gersthofen.de

Das Titania Neusäß startet in die Hauptsaison

Für das Titania startet jetzt die Hauptsaison. Leiterin Jana Freymann empfiehlt Badegästen, am Wochenende und an Feiertagen ihre Karten vorzubestellen. „Unter der Woche kann man aber damit rechnen, dass es an der Kasse noch Restkarten gibt“, erklärt Freymann. 250 Gäste lässt das Titania ins Bad, 165 in die Sauna. Wegen der deutlich reduzierten Kapazitätsbeschränkungen ist laut Betreiber im Bad und in der Sauna der Mindestabstand überall möglich, sodass der Mund- und Nasenschutz nicht notwendig ist.

Nicht alle Attraktionen können besucht werden: Denn Attraktionen wie die Trichterrutsche und die Sprudelliegen, bei denen sich sogenannte Aerosole bilden können, bleiben geschlossen. Saunen unter 60 Grad bleiben ebenfalls geschlossen. Die Badewelt ist täglich von 10.30 bis 21 Uhr geöffnet, die Saunawelt von 9.30 bis 23 Uhr. Eine Maskenpflicht gilt für alle Personen ab sechs Jahren im Eingangsbereich und in den Umkleiden, solange Straßenkleidung getragen wird – nicht in der Gastronomie und den sonstigen Bereichen.

Das Hallenbad in Fischach bleibt vorerst geschlossen

Das Hallenbad in Fischach bleibt vorerst noch geschlossen. Bis Ende des Monats soll ein Hygienekonzept entwickelt werden. „Wenn wir für Badegäste öffnen, öffnen wir das Bad auch für den Schwimmunterricht“, sagt Bürgermeister Peter Ziegelmeier.

Das Aquamarin in Bobingen soll am 3. Oktober öffnen

Das Hallenbad Aquamarin soll am 3. Oktober wieder öffnen. Es dürfen sich nur etwa 45 Personen gleichzeitig im Inneren des Bades aufhalten. Was ebenfalls neu ist: „Das Bad wird mehrmals täglich desinfiziert und gereinigt“, sagt Betriebsleiter Bernhard Langert. Die gute Nachricht für Besucher: Die Schwimmbahnen im zwölfeinhalb Meter langen Becken stehen Badegästen komplett zur Verfügung.

Auch die angebotenen Kurse werden nach aktuellem Stand stattfinden können – vorausgesetzt, die Corona-Situation lasse dies Anfang Oktober zu.

Wer ins Bad will, muss Tickets vermutlich online reservieren. „Die Tendenz geht dahin“, sagt Bernhard Langert.

Kleinere Hallenbäder

Im Augsburger Land gibt es zahlreiche kleinere Hallenbäder, die hauptsächlich für den Schwimmunterricht der Schulen dienen. Einige von ihnen lassen aber auch normale Badegäste zum Schwimmen:

Langweid: In der Schwimmhalle versucht man nach den Herbstferien zu öffnen. Die Öffnung ist aber noch unsicher.

In der Schwimmhalle versucht man nach den Herbstferien zu öffnen. Die Öffnung ist aber noch unsicher. Zusmarshausen : Auch in Zusmarshausen gibt es noch keinen Öffnungstermin. Laut Bürgermeister Uhl wird aber mit Hochdruck daran gearbeitet.

Auch in gibt es noch keinen Öffnungstermin. Laut Bürgermeister Uhl wird aber mit Hochdruck daran gearbeitet. Welden: Das Hallenbad in der Hauptschule in der Holzwinkelgemeinde Welden bleibt wegen Umbauarbeiten bis auf Weiteres geschlossen.

Das in der Hauptschule in der Holzwinkelgemeinde Welden bleibt wegen Umbauarbeiten bis auf Weiteres geschlossen. Steppach : Das Hallenbad in Steppach hat ab heute wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Maximal 20 Gäste gleichzeitig sind zugelassen.

