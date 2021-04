Infektionszahlen in Gersthofen: Der "Feind" Corona lauert überall

Plus Die dritte Welle der Corona-Pandemie ist in vollem Gang. Die Inzidenzwerte werden höher und höher. Warum wirken die Corona-Maßnahmen so wenig?

Die Sieben-Tage-Corona-Inzidenzzahlen steigen immer weiter. Doch wo kommen sie her? Das fragen sich nicht nur die Gersthofer Bürger mit den hohen Zahlen. Am Anfang der Pandemie konnte der Ursprung oft relativ leicht nachgewiesen werden: Mal war es eine Party, eine Veranstaltung in einem Restaurant. Auch in Betrieben, beispielsweise der fleischverarbeitenden Industrie, verbreitete sich das Virus schnell. Zu Beginn konnten die Behörden schnell die Hotspots feststellen, wie etwa die schlimmen Ausbrüche in Senioren- und Pflegeheimen. In der gesamten Gesellschaft verbreitet Diese Zeit schneller Klarheit ist endgültig vorbei. Das Coronavirus hat sich inzwischen in unserer gesamten Gesellschaft derart breitgemacht, dass einzelne Virusherde nicht mehr so ohne Weiteres auszumachen sind. Eines muss uns daher klar sein: Der „Feind“ lauert überall. Es gibt keinen völlig sicheren Ort. Wenn dies verstanden ist, sollte es auch eher skeptisch veranlagten Menschen nicht schwerfallen, das Risiko einer Ansteckung möglichst gering zu halten. Die Regeln Abstand halten, Hände waschen beziehungsweise desinfizieren und Masken tragen werden uns noch eine Weile begleiten – auch wenn die Impfungen künftig zügiger voranschreiten als bisher. Lesen Sie auch: Was ist der Grund für die vielen Corona-Fälle in Gersthofen?

