vor 7 Min.

Infotag bei den Fachschulen in Neusäß

Berufe von Ernährung bis Kinderpflege

Die Schülerinnen und Schüler des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums in Neusäß bieten am Montag, 27. Januar, Interessierten die Möglichkeit, Einblicke in die Ausbildung an einer Berufsfachschule zu erhalten. Die Gäste können dabei die verschiedenen Ausbildungsrichtungen auf vielfältige Weise näher kennenlernen. Im Bereich „Ernährung und Versorgung“ besteht am Vormittag zwischen 9 und 12 Uhr und am Nachmittag zwischen 14 und 17 Uhr unter anderem die Möglichkeit, die modern ausgestatteten Fachräumen kennenzulernen.

Die Berufsfachschulen für Kinderpflege und Diätassistenz laden interessierte Schülerinnen und Schüler zwischen 14 und 17 Uhr zum Besuch von Workshops ein, welche die vielfältigen Ausbildungsinhalte aufgreifen und einen Einblick in den Berufsalltag geben. Anschließend findet ab 18 Uhr in der Aula des Beruflichen Schulzentrums, Landrat-Dr.-Frey-Straße 12 in Neusäß, ein Infoabend mit Vorträgen über die Ausbildung an den Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung, Kinderpflege und Diätassistenten statt. Danach können die Unterrichtsräume bei einer Schulhausführung erkundet werden.

Eingeladen sind alle Jugendlichen, die für das nächste Schuljahr einen Ausbildungsplatz suchen und die Aufnahme an einer Berufsfachschule anstreben. An diesem Abend werden für die Interessenten auch die erforderlichen Anmeldeformulare bereitgelegt. Weitere Infos unter www.bsneusaess.de sowie unter Telefon 0821/3102-4201. (AL)

Themen folgen