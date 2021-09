Martin Sailer: "Unter anderen Umständen hätte ich wieder kandidiert"

Plus Am Wochenende muss der Landrat seinen Posten als stellvertretender CSU-Vorsitzender abgeben. Hier erklärt er, wie es dazu kam.

Am Freitag und Samstag kommt die CSU zu ihrem Parteitag in Nürnberg zusammen. Dabei wird auch die Parteispitze neu gewählt und dieser soll der Augsburger Landrat Martin Sailer nicht mehr angehören (wir berichteten). Wir sprachen mit ihm darüber, wie es dazu gekommen ist.