Ist der Kindergarten bald zu klein?

Bald soll es in Heretsried ein neues Baugebiet geben. Aber gibt es deshalb auch mehr Kinder in der Gemeinde? Nun wird darüber diskutiert, ob der Kindergarten zusätzlich ausgebaut werden muss

Von Simone Kuchenbaur

In Heretsried sind Pläne für ein neues Baugebiet verabschiedet worden. Zwölf neue Bauplätze soll es im Baugebiet Steinriesel II geben. Und das möglichst bald.

Das Ingenieurbüro Tremel stellte in der vergangenen Sitzung des Gemeinderats die Planung für das Baugebiet Steinriesel II vor. Die Genehmigungsplanung ist prinzipiell fertig. Überdacht werden sollen jedoch noch einmal die Tiefe des Schmutzwasserkanals und die rechtlichen Vorgaben für die Einleitung aus Kellergeschossen. Auf den Weg gebracht werden soll der Plan bei der nächsten Sitzung. Die Gesamtbaukosten für die Erschließung der zwölf Bauplätze werden auf 750 000 Euro geschätzt. Josef Tremel erklärte, dass der Zeitfaktor bei den Kosten viel ausmachen könne. Er empfehle daher, die Erschließungsarbeiten bei der Ausschreibung terminlich nicht einzuschränken.

Mit Wilhelm Wenzel vom Ingenieurbüro Arnold Consult präsentierte ein weiterer Experte die Planung zum Hochwasserschutzkonzept in Lauterbrunn. Drei Projekte – am Hohlgraben, am Rossgraben und am Leiseweiherbach – sollen den Ort vor einem 100-jährigen Hochwasserereignis oder auch bei Starkregen schützen. 820000 Euro wird dieses Projekt kosten, für das aber auch Fördergelder fließen werden. Der Plan ist ebenfalls unter Dach und Fach – nach Einwänden der Naturschutzbehörden sind jedoch die Eingriffe in ein Biotop am Hohlgraben noch zu minimieren. Theoretisch wäre noch in diesem Jahr ein Baubeginn möglich.

Genehmigt wurde der Haushaltsplan für den Kindergarten. Über verschiedene Beschaffungswünsche des Personals – insbesondere für die Außenanlagen – soll bei einem Ortstermin entschieden werden. Aufgrund der Nachfrage soll die Krippe von derzeit zehn auf zwölf Plätze erweitert werden. Die Betriebserlaubnis liegt noch nicht vor.

Andiskutiert wurde, ob nicht grundsätzlich überdacht werden müsse, ob künftig mehr Krippenplätze nötig seien – auch im Hinblick auf die Neubaugebiete. Das sei richtig, meinte Bürgermeister Heinrich Jäckle, aber jetzt brauche man erst einmal eine „Ad-hoc-Lösung“. Jäckle erklärte, dass es auch immer mehr Kinder mit Förderbedarf gebe, die bei der Belegungszahl doppelt zählten.

Für die Sommerferien soll Jugendlichen wieder die Möglichkeit zur Ferienarbeit gegeben werden. Der Stundenlohn beträgt sieben Euro. Volljährige erhalten den Mindestlohn.

Den Bürgermeister hat ein Antrag auf Erweiterung des Lauterbrunner Spielplatzes erreicht. Bemängelt wurde dabei auch der Rutschenturm. Bürgermeister Jäckle erklärte, dass die neue Leiter bereits geliefert wurde und nur noch montiert werden müsse. Nachdem der Weiher reaktiviert werden soll und der Hang nicht im Besitz der Gemeinde ist, sah der Gemeinderat keine Möglichkeit zur Erweiterung des Spielplatzes. Der Bürgermeister wies aber darauf hin, dass künftig am neuen Bürgerhaus weitere Spielmöglichkeiten für Kinder entstehen werden.

Die Sanierung des Hochbehälters wird im Juli beginnen. Die Wasserentnahmestelle für die Jagdgenossenschaft in Lauterbrunn soll an die Kläranlage verlegt werden.

Bürgermeister Jäckle berichtete, dass er vom Landtagsabgeordneten Georg Winter die Information habe, dass Ende des Jahres ein erneutes Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der Staatsstraße beginne.

