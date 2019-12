vor 50 Min.

JBU: Florian Möckl ist der Spitzenkandidat

Junge Bürger Union in Meitingen stellt ihre Kandidatenliste auf

Die Mitglieder der Jungen Bürger Union Meitingen (JBU) wählten ihre Vertreter für die bevorstehende Kommunalwahl im März 2020. Nach den Grußworten der amtierenden Gemeinderäte Christian Deisenhofer und Florian Möckl stimmte Bürgermeister Michael Higl auf die kommende Wahl ein. Rückblickend auf seine eigene Zeit als JBU-Spitzenkandidat zeigte sich Higl erfreut, dass es immer wieder gelinge, junge Menschen für die Politik zu begeistern und zu gewinnen. Natürlich wurde auch das aktuelle Thema „Erweiterung der Lech-Stahlwerke“ diskutiert. Einig ist man sich, dass der Naturschutz ernst genommen werden müsse, so Wahlleiter Tobias Liepert. Daher sei es notwendig, diesen Schutz hier in Deutschland, in Bayern umzusetzen, betonte er. „Ob die EU-Um-weltschutzrichtlinien in anderen Ländern ebenso nachhaltig und umfangreich umgesetzt werden wür-den, lässt sich bezweifeln“, erklärte Liepert. „Daher gilt es, am bestehenden Standort die Erweiterung zu ermöglichen, um auch dem Naturschutz in seiner Notwendigkeit nachkommen zu können.“

Zum Ausklang wurden die Kernthemen der JBU vorgestellt. Neben „Junge Familien“ und „Jugend“ sollen die Schwerpunkte „Freizeitangebote“ und „Ortsgestaltung“ im Mittelpunkt des Wahlkampfes stehen. Dass die JBU dabei auf die Unterstützung aus allen politischen Ebenen setzen kann, zeigt neben der guten Zusammenarbeit im Gemeinderat auch die Ankündigung des Staatsministers für Wohnen, Bau und Verkehr Hans Reichhart, MdL, der Klausurtagung der JBU beiwohnen zu wollen.

Hintergrund: Die Junge Bürger Union ist seit ihrer Gründung 1990 eine Wählergemeinschaft junger engagierter Bürger aus Meitingen und den Ortsteilen. Ziel seit der Gründung im Jahr 1990 ist es, für die junge Bevölkerung ein Sprachrohr zu sein und allgemeine lokale Themen voranzutreiben, unabhängig von übergeordneten Parteizwängen. Aktuelle Anträge sind die Errichtung eines trägergeführten Jugendzentrums und der Bau einer Fuß- und Fahrradbrücke über den Lech bei Herbertshofen. (AL)