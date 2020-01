vor 51 Min.

Jahr mit französischem Highlight

Die Veteranen- und Soldatenkameradschaft Stadtbergen wählt einen neuen Vorstand

Von Ingrid Strohmayr

Seit 142 Jahren ist die Veteranen- und Soldatenkameradschaft ein fester Bestandteil der örtlichen Gemeinschaft in Stadtbergen. In seiner langen, ereignisreichen Geschichte hat der 98 Mitglieder zählende Verein vor allem eines getan: Menschen zusammengeführt und das oft vor dem Hintergrund tragischer Ereignisse.

Stadtbergens Bürgermeister Paulus Metz bedankte sich bei der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus Stadtbergen für das gesellschaftliche Engagement des Vereins, insbesondere für die Gedenkfeier am Volkstrauertag. In seinem Jahresbericht blickte Vorsitzender Jochen Seebacher auf ein relativ ruhiges Vereinsjahr zurück. Bei den turnusgemäßen Neuwahlen wurden im Amt bestätigt: 1. Vorsitzender Joachim Seebacher, 2. Vorsitzender Franz Trinkner, 3. Vorsitzender Anton Mahler, Kassenleiter Werner Schloßer, Schriftführerin Renate Seebacher, 1. Fähnrich Ferdinand Hitzler und Pressebeauftragte Ingrid Strohmayr. Ins Amt der Beisitzer wählten die 28 Wahlberechtigten Dieter Fromm, Alfred Häusler, Siegfried Bürle, Michael Smischek, Anton Walter und Alfred Schnell (neu). Die Kasse wird durch die Revisoren Herbert Woerlein und Dieter Häckl geprüft. Bei den Ehrungen wurde mit der Ehrennadel in Silber für 20 Jahre Mitgliedschaft Peter Horn, Roland Mair und Margit Schnell ausgezeichnet, für 30 Jahre mit der Ehrennadel in Gold Dieter Häckl. Mit der besonderen Auszeichnung, dem Treuekreuz in Gold, ehrte der Vorstand Reinhard (Hugo) Kallart, der den Veteranen seit 50 Jahren die Treue hält. (inst)

