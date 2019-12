28.12.2019

Jetzt ist Steffen Richter Kandidat

CSU und Bürgergemeinschaft stellen ihre Listen zusammen

Jetzt ist es amtlich: Steffen Richter tritt als Bürgermeisterkandidat für die gemeinsame Liste von CSU und Bürgergemeinschaft Westendorf bei der Kommunalwahl 2020 an. Alle 22 Kandidaten für die Gemeinderatsliste wurden in der Nominierungsversammlung bestätigt und die Reihenfolge auf der Liste festgelegt.

Zunächst wählte die Versammlung einen Wahlausschuss. Steffen Richter präsentierte sich darauf als Bürgermeisterkandidat. Nach einem kurzen Resümee der bisherigen Amtszeit konzentrierte sich der Gemeindevorsteher auf die kommenden Herausforderungen.

Die Aufstockung des Kindergartens, die Umsetzung des Hochwasserschutzes sowie die Sanierung der Schul- und der Nordendorfer Straße stehen als dringliche Aufgaben an. Aber auch die Neugestaltung der Dorfmitte und die Renaturierung des Schmütterle werden die Arbeit der nächsten sechs Jahre im Kommunalparlament prägen.

Richter überzeugte die Versammlung und wurde einstimmig zum Kandidaten für das Bürgermeisteramt der CSU und Bürgergemeinschaft nominiert.

Die CSU Westendorf hatte sich entschlossen, wie in den vergangenen Jahren, die Kandidaten in einer offenen Versammlung zu nominieren. „Wir wollen ein Maximum an Demokratie bieten. Bei uns hat jeder Bürger die Möglichkeit, sich politisch zu engagieren. Und man kann nicht nur vorgefertigten Listen zustimmen“ erklärte CSU-Ortsvorsitzender Oliver Schneider.

Alle Kandidaten für den Gemeinderat stellten sich der Versammlung vor. Oliver Schneider freute sich über das ausgewogene Kandidatenteam: „Ich bin sehr stolz auf unser Team für die Kommunalwahl. Wir sind breit aufgestellt und repräsentieren viele Bürger.“

In geheimer Abstimmung wurden anschließend die Kandidaten nominiert und die Reihenfolge festgelegt. (ols)

