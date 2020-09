18:40 Uhr

Johanniter-Quartier: In Gersthofen entsteht neuer Wohnraum für Senioren

Plus Eine Lücke zwischen Betreutem Wohnen und einem Pflegeheim schließen wollen die Johanniter im Baugebiet Römertor in Gersthofen. 2021 sollen die Wohnungen fertig sein.

Von Gerald Lindner

Ab April 2021, also schon ein halbes Jahr früher als geplant, sind die 82 barrierefreien und modernen Wohnungen bezugsfertig. „Die Idee hinter diesem Projekt ist, dass wir Wohnraum schaffen, der die Lücke zwischen betreutem Wohnen und einem Pflegeheim schließt. Ganz besonders freut es uns, dass wir dieses Projekt in einem Umfeld umsetzen können, das alle Generationen vereint“, berichtet Marion Maisa, Projektleitung der Johanniter in Gersthofen. „Bemerkenswert ist nicht nur der reibungslose Ablauf und der schnelle Abschluss dieses Projekts, sondern auch die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten."

Bei einer kleinen Führung überzeugten sich die Mitglieder des Stadtrats vom Quartier der Johanniter und den Möglichkeiten, die eine solche Wohnanlage mit sich bringt.

Johanniter-Quartier in Gersthofen: Erster Schritt zu einem Gesamtkonzept

Mit diesem Projekt gehe man schon den ersten größeren Schritt zu einem seniorenpolitischen Gesamtkonzept. "Mit dem verkehrstechnisch gut angebundenen Standort des Quartiers Gersthofen und den Synergien, die durch diese Konstellation geschaffen werden, sind wir auf dem richtigen Weg“, betonte Bürgermeister Michael Wörle. Er und Mitglieder des Stadtrats überzeugten sich vor Ort von dem Projekt, das ab April 2021 bezugsfertig ist. Weiter sahen sich auch der Vorsitzende des Seniorenbeirats, Dr. Manfred Link, die Räume an. Vertreter der Firma Zima und Krämmel, die das komplette Projekt Römertor gemeinsam realisieren, beantworteten deren Fragen.

Auch die Vertreter des Bauträgers Zima zeigten sich erfreut über das Interesse an der Wohnanlage und das gute Voranschreiten der Bauarbeiten, sowie den Verkauf der Wohnungen im restlichen Wohnquartier Römertor.

Wohnungen für Senioren: Am Römertor stand früher ein Baumarkt

Das Wohnquartier Römertor entsteht auf dem ehemaligen Praktikergelände an der Ecke Augsburger Straße - Römerstraße, das nach der Insolvenz des Baumarkt-Unternehmens viele Jahre leer gestanden war. Es umfasst acht Baukörper mit insgesamt 210 Eigentumswohnungen, davon 91 betreute Wohnungen. Investor des Bauprojekts mit einem Gesamtvolumen von circa 65 Millionen Euro ist Alexander Nußbaumer mit seiner Firma Zima Immobilienentwicklung GmbH. Diese hat ihren Hauptsitz in Dornbirn in Vorarlberg sowie mehrere Niederlassungen im deutschsprachigen Alpenraum, darunter auch in München.

Bei Interesse an einer der Wohnungen, an den Serviceleistungen der Johanniter in Gersthofen oder bei Fragen, kann man sich an Marion Maisa, Projektleitung des Johanniter-Quartiers, entweder telefonisch unter 0821 25924-15 oder per E-Mail unter quartier.gersthofen@johanniter.de wenden.

Lesen Sie dazu auch

Themen folgen