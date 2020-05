Jugend und Diedorfer Feuerwehr: Beide wollen Areal an der B 300

Plus Auf einem Grundstück an der B 300 in Diedorf haben Jugendliche ihren Aufenthaltsort. Doch auch die Feuerwehr hat Pläne mit dem Gelände.

Eigentlich haben größere Kinder und Jugendliche an der B300 in der Nähe des Bahnhofs ein abwechslungsreiches Areal: einen Basketballplatz, ein Streethockeyfeld und eine BMX-Bahn über Erdhügel. Auch ein Skaterpark könnte dort entstehen. Doch auch die Feuerwehr hat ein Auge auf das Areal geworfen.

Ein Problem: Teile des Geländes neben dem Discounter Netto präsentieren sich oftmals verwahrlost und vermüllt. Doch dafür seien nicht die Jugendlichen verantwortlich, sondern in der Mehrheit Erwachsene, die an diesem Ort Alkohol trinken, so die gemeindliche Jugendarbeiterin Xenia Ullrich jetzt auf der Sitzung des Hauptausschusses.

Das sei auch bei der Gemeindeverwaltung und der Polizei in Zusmarshausen bekannt. Jetzt wollten die Jugendlichen sich ihren Platz zurückerobern, hat Xenia Ullrich angekündigt.

Und das mit mehreren Aktionen: Zum einen soll die BMX-Bahn durch Aufräumarbeiten wieder attraktiver gemacht werden. „Wir werden dort wieder mehr Präsenz zeigen“, kündigt die Jugendarbeiterin an. Das gelte auch für das benachbarte Basketballfeld und den Streethockeyplatz. Dort haben die Jugendlichen vor einigen Monaten bereits mit Graffiti an den Banden für mehr Farbe gesorgt.

Diedorfer Jugendliche wollen ein Sportangebot an der B300 schaffen

Und die Jugendlichen haben zum anderen noch einen Wunsch: einen kleinen Skaterpark, befestigt und mit einigen Schikanen ausgestattet. „Das soll ein Sportangebot werden. Ich habe wirklich viele noch recht junge Jugendliche im Jugendzentrum, die solch ein Angebot lange und intensiv nutzen würden. Nicht nur mit Skateboards, sondern auch mit Inlineskates und Cityrollern.“

Der Platz an der B300 sei für die Jugendlichen ideal: zentral gelegen und gleichzeitig von der Straße ideal abgeschirmt, mit Einkaufsmöglichkeit und in der Nähe des Jugendzentrums am Bahnhof. Und: Hier gibt es kaum Nachbarn, die sich von den Jugendlichen gestört fühlen könnten.

Auch die Feuerwehr Diedorf möchte das Grundstück

Die ideale Lage des Grundstücks ist jetzt aber noch einem anderen Verein aufgefallen: „Die Feuerwehr Diedorf hat das Areal zu ihrem favorisierten Grundstück für den Bau eines neuen Feuerwehrhauses gewählt“, sagte Gemeinderat Michael Kruis auf der Sitzung. Er ist selbst bei der Feuerwehr Diedorf aktiv und war auf der internen Sitzung am Vortag dabei. Eine Ankündigung, bei der Bürgermeister Peter Högg gleich klar ist: „Da werden wir noch intensive Diskussionen im Gemeinderat bekommen.“

Auch Xenia Ullrich ist die Brisanz der Ankündigung bewusst. „Ich werde für die Jugendlichen um den Platz kämpfen und hoffe auf Rückendeckung aus dem Hauptausschuss“, machte sie klar. Ob da die Einheit steht? Zweiter Bürgermeister Thomas Rittel (CSU) sagte, dass es ja eventuell für solch eine Skateranlage auch andere Standorte gebe. Bis zur nächsten Sitzung soll dem Ausschuss ein Vorschlag zur Gestaltung der Anlage samt Kostenrahmen vorliegen.

Die Jugendarbeiterin legt für die Jugendlichen die Hand ins Feuer

Xenia Ullrich ist im dritten Jahr Jugendarbeiterin der Gemeinde in der Trägerschaft des Frère-Roger-Kinderzentrums aus Augsburg. Sie kann messbare Erfolge vorweisen: Dass Diedorf nicht zu Schwerpunkten bei Alkohol und Drogen im Landkreis gehöre, sondern recht weit unten auf der Liste rangiere, sei im Jugendamt genauso wie bei der Polizei in Zusmarshausen bekannt.

„Nach wie vor lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass der Großteil der Jugendlichen, die bei uns im Zentrum verkehren, da recht verantwortungsvoll sind“, sagte sie auf der Ausschusssitzung. Wenn Jugendliche einen geschützten Raum hätten, um sich zu treffen, feierten sie nicht so ausschweifend an anderen Orten, wie etwa im Sinnesgarten, beschrieb sie.

Das Feuerwehrhaus in Diedorf ist auf Dauer zu klein

Gleichzeitig ist auch die Feuerwehr in Zugzwang. Wie berichtet, hat ein Gutachten festgestellt, dass das Feuerwehrhaus in der Lindenstraße auf Dauer zu klein ist für eine Gemeinde mit der Größe Diedorfs. Zwar könnte auf dem Grundstück an der Lindenstraße eventuell um- und angebaut werden. Als ideal hatte sich aber in ersten Entwürfen keine Lösung dort herausgestellt. Eine weitere Idee ist, das Feuerwehrhaus auf der Lindenstraße in Richtung Lettenbach zu verschieben. Etwa gegenüber dem zukünftigen Hofladen, dort wäre auf einem gemeindlichen Grundstück genügend Platz, hat Stadtplaner Werner Dehm nachgerechnet.

In diesem Jahr sollen zunächst die Feuerwehrhäuser in den Ortsteilen auf den neuesten Stand gebracht werden. Dann könnte die Diskussion um den Standort für das Diedorfer Feuerwehrhaus weitergehen.

