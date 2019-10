vor 55 Min.

Jugendbeirat wirbt bei Party um Mitstreiter

Das Gersthofer Gremium wird Ende November neu gewählt. Bewerber sind gesucht

Die letzte Party des amtierenden Jugendbeirats vor der Neuwahl steigt am Samstag, 5. Oktober, ab 18 Uhr für alle Jugendlichen ab 14 Jahren im Pfarrzentrum Oscar Romero Gersthofen. Dabei werden auch Interessierte gesucht, die im künftigen Jugendbeirat mitwirken möchten. Der Eintritt zur Party beträgt fünf Euro, am Pult wird DJ Brainkiller allen Feierwütigen ordentlich einheizen.

Der Jugendbeirat ist ein neutrales jugendpolitisches Organ und hat die Aufgabe, grundsätzliche jugendgemäße Anliegen und Belange unabhängig zu bearbeiten und diese gegenüber der Stadt Gersthofen zu vertreten. Der Jugendbeirat setzt sich aus sieben stimmberechtigten Mitgliedern zusammen, die in einer Wahl ermittelt werden. Diese findet alle drei Jahre statt.

Jeder Jugendliche aus Gersthofen zwischen 14 und 23 Jahren kann sich hierbei als Kandidat für den Jugendbeirat aufstellen lassen. Gleichzeitig kann jeder Jugendliche genauso seine jeweils sieben bevorzugten Kandidaten online oder in einem der Wahllokale wählen. Wahlberechtigt ist also jeder junge Mensch aus Gersthofen im Alter von 14 bis 21 Jahren, wählbar jedoch sogar jeder bis 25 Jahre. Die nächste Wahl zum Jugendbeirat Gersthofen findet am Freitag und Samstag, 29. und 30. November, statt. Die „Wanted-Party“ am 5. Oktober soll als auch als eine Feier vor der Wahl gelten, um die bisherige Arbeit des Jugendbeirats zu präsentieren und neue Interessenten zu werben. (AL)

zum Jugendbeirat erteilt die Stadtjugendpflege, Markus Wolf unter Tel. 0821/2993077 oder jugend@gersthofen.de.

