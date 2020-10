22.10.2020

Jugendblasorchester übt mit den Erwachsenen

Plus Die Erwachsenenbläserklasse hat das Jugendblasorchester Meitingen auf dessen Übungsreise begleitet. Außerdem kam es zu einer wichtigen Abstimmung.

Auch in diesem Jahr ist das Jugendblasorchester Meitingen wieder ins Kreisjugendheim nach Dinkelscherben gefahren. Diesmal gab es allerdings eine Neuerung - erstmals wurde das Orchester von der Erwachsenenbläserklasse begleitet, die begeistert von der Einladung zur gemeinsamen Übungsreise war.

Sogar die bestehenden Corona-Bedingungen konnten die gute Stimmung der jungen und jung gebliebenen Musiker der beiden Gruppen, die das Haus diesmal ganz für sich allein hatten, während des Aufenthaltes nicht vermiesen. Beide Orchester probten sowohl gemeinsam als auch getrennt voneinander oder übten in den verschiedenen Registern für das diesjährige Jahreskonzert, das im November gespielt werden soll.

Mutprobe für die jungen Musikanten

Aber auch der Spaß kam bei diesem Aufenthalt nicht zu kurz. Am Freitagabend stand bei den Jungmusikanten eine Nachtwanderung mit Mutprobe auf dem Programm, während die Erwachsenen den Abend in geselliger Runde, aber bei gebührendem Abstand ausklingen ließen.

Die Jugendlichen hielten am Samstag auf Plakaten ihre Corona-Erfahrungen bezüglich fehlender Musikstunden fest und konnten sich am Abend in der Turnhalle noch so richtig auspowern. Die Musiker der Erwachsenenbläserklasse hatten sich noch eine andere Aufgabe gestellt: Sie suchten für ihre Gruppe einen Namen. Nach längeren Diskussionen nutzten sie schließlich eine Probe, um über den abzustimmen. Ab sofort heißen sie nun „Die Freizeitmusikanten des JBO“.

Nach dem obligatorischen Erinnerungsfoto und einem letzten gemeinsamen Mittagessen ging eine Übungsreise zu Ende, die die Musiker nicht so schnell vergessen werden. Sie hatten trotz einiger coronabedingter Einschränkungen viel Spaß und haben großen Teamgeist entwickelt. (AZ)

