14:52 Uhr

Jugendlicher mit Softairwaffe löst Polizeieinsatz aus

Ein 15-Jähriger mit Spielzeugpistole löst in Stadtbergen einen größeren Einsatz der Polizei aus.

Ein 15-Jähriger spielt in Stadtbergen mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugwaffe. Eine Nachbarin ruft die Polizei. Die Beamten umstellen das Gelände.

Eine größeren Einsatz der Polizei hat am Sonntagnachmittag ein 15-Jähriger mit einer Softairpistole ausgelöst. Gegen 14.20 Uhr beobachtete laut Polizei eine Nachbarin, wie der Jugendliche in Stadtbergen mit seiner Waffe mehrfach in die Luft schoss. Sie alarmierte die Polizei.

Spielzeugwaffen für viele nicht von Schusswaffen zu unterscheinden

Weil die Beamten nicht wussten, dass es sich um keine echte Waffe handelte, umstellten sie das Anwesen. Laut Polizei waren mehrere Streifenwagen vor Ort. Schließlich konnten die Beamten die Eltern des Jungen kontaktieren. Im weiteren Verlauf konnte die verwendete Waffe sichergestellt werden. Es handelte sich dabei um eine Softairpistole, die mit dem Einverständnis der Eltern von der Polizei mitgenommen wurde.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Spielzeugwaffen für einen Großteil der Bevölkerung nicht von echten Schusswaffen zu unterscheiden sind und ein unbedachter Umgang meist zu größeren Polizeieinsätzen führt, die unter Umständen fatale Folgen haben können. (kinp)

