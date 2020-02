09:07 Uhr

Junge Autofahrerin rammt beim Parken anderes Auto

Beim Rangieren auf dem Bahnhofsparkplatz hat eine junge Frau ein anderes Auto zerkratzt.

Auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Gessertshausen hat eine 19-jährige Autofahrerin ein anderes Auto gerammt. Sie stieß nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 20.10 Uhr beim Rangieren auf dem Parkplatz gegen den anderen Wagen. An den Fahrzeugen entstand durch mehrere Kratzer ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. (gol)

