Junge Frau aus Meitingen ist im Werbespot von Lidl zu sehen

Plus Millionen Menschen haben es schon gesehen: Die Karriere von Raffaela Kraus aus Meitingen ist um eine märchenhafte Episode reicher. Sie spielt ein Schneewittchen.

Von Diana Zapf-Deniz

Im Märchen sorgt Schneewittchen hinter den sieben Bergen bei den sieben Zwergen erst einmal für Ordnung – in der wirklichen Werbewelt ist die Prinzessin in den Preiskampf zweier Discounter-Riesen verstrickt. Sicher wahr ist dagegen: Die junge Schneewittchen-Darstellerin kommt aus Meitingen.

Seit dem 7. Juli ist die neue Lidl-Werbung auf dem Markt. Im Fernsehen und im Internet kommt man um den Spot einer Augsburger Agentur gar nicht herum. Auf Youtube hatte der einminütige Werbefilm innerhalb von zwei Tagen rund zwei Millionen Aufrufe. Lidl stichelt darin gegen den Konkurrenten Aldi par excellence, denn die beiden Giganten liefern sich mal wieder ein Preisduell.

Das herzerfrischende Schneewittchen in dem dem 60-Sekunden-Film wird gespielt von Raffaela Kraus, die in Meitingen aufwuchs und heute in München lebt. Ob die Konkurrenz diesem liebreizenden Schneewittchen überhaupt böse sein kann? Mal sehen.

Raffaela Kraus sorgte mit Augsburg-Film für Aufsehen

Kraus sorgte vor drei Jahren mit ihrer Liebeserklärung „Danke Augsburg, Danke Heimat“ für Aufsehen. Ihr Kurzfilm begeisterte und schlug hohe Wellen. „Wir haben den neuen Spot bei Lidl in der Donaustraße in Lechhausen gedreht, und es hat großen Spaß gemacht“, erzählt sie gewohnt freudestrahlend. „Ich bin froh, dass es endlich wieder weitergeht nach dem Lockdown.“

Während der Ausgangssperre habe sie die Zeit genutzt und viel mit ihrer Hündin Fire trainiert. Fire ist ein Border Collie, neun Monate alt und gerade in den Flegeljahren, also quasi in der Pubertät. „Fire wird zum Filmhund ausgebildet und möchte, genau wie ich, immer etwas tun und arbeiten“, lacht Raffaela Kraus, die nur ein paar Tage zu Besuch bei ihren Eltern in Meitingen war. Denn die in Kürze 24 Jahre alt werdende Schauspielerin hat einiges zu tun. „Ich darf nicht viel verraten, aber mein nächstes Projekt ist eine deutschlandweite, große Werbekampagne.“

Zudem stehen noch einige Castings aus. „Es macht mich so happy, dass alles wieder anläuft, und meine Arbeit macht unglaublich viel Freude“, schwärmt sie. „Das ist so toll an der kreativen Branche, dass man sich immer weiterentwickelt und man sich auch in der Krise Neues überlegt.“

Abitur am Augsburger Maria Ward Gymnasium gemacht

In den vergangenen Monaten habe sie für eine Hamburger Musicalschule regelmäßig Online-Tanzunterricht gegeben. Denn im Dance Center No1 in Augsburg begann ihre Leidenschaft für die Bühne. Nach dem Abitur am Augsburger Maria Ward schloss sie 2017 an der Stage School in Hamburg die Ausbildung zur Bühnendarstellerin mit Auszeichnung ab. „Tanz, Gesang und Schauspiel sind mein Leben, und ich liebe die Kamera“, ist sie sich seit Jahren sicher.

Raffaela Kraus mit ihrer Filmhündin Fire.

Der sympathische Lockenkopf ist nicht zu bremsen. Sie ist im WhoMadeWhoVideo „Goodbye to All I Know“, eine Kooperation mit Apple Music, in einer tänzerischen Eigenkreation zu sehen, im Mark-Foster-Clip „Bauch und Kopf“ und bei John Garner in „A Little Bit of All“ mit von der Partie.

Bei den Theatergastspielen Fürth ist sie in Friedrich Schillers Schauspiel „Kabale und Liebe“ als Luise Miller mit an Board und spielt an der Seite von Jürgen Bruno Heinrich, bekannt aus der Krimiserie „Wolffs Revier“. „Im Herbst wird eine Folge der Serie ,Soko München‘ mit mir ausgestrahlt. Da durfte ich zusammen mit Heio von Stetten vor der Kamera stehen“, berichtet die leidenschaftliche Schauspielerin von der Begegnung mit dem bekannten Mimen aus dem Augsburger Land. Denn von Stetten stammt schließlich aus Aystetten.

