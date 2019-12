vor 36 Min.

Junge Freie Wähler wollen in den Marktgemeinderat

Viel Zulauf für neue Gruppierung. Für die Neugründung gibt es einen bestimmten Grund

Großes Interesse an der Gründung der „Jungen Freien Wähler (JFW)“ in Thierhaupten: Fast 50 Frauen und Männer waren gekommen, teilt die Gruppierung mit. Aufgerufen zur Gründung der (JFW) hatte Martin Gürtner, der bereits im Oktober dieses Jahres erste Kontakte zum Ortsvorsitzenden der Freien Wähler (FW), Claus Braun, aufgenommen hatte. In seinem Freundeskreis werden oft politische Gespräche geführt und so merkte er bald, dass unter den jungen Menschen eine große Bereitschaft vorhanden ist, sich politisch vor Ort zur engagieren, so Gürtner. Er sieht seinen Heimatort Thierhaupten als „Hochburg“ der FW und ist sich sicher, in dieser Organisation seine Ziele und die seiner Mitstreiter verwirklichen zu können. In seiner Ansprache versprach er den Anwesenden mit der Gründung der JFW der Jugend im Ort eine Stimme zu geben. „Ich kann euch heute versprechen, dass eure Probleme, Anliegen oder Ideen gehört werden. Aber ein offenes Ohr allein ist nicht alles – wir werden auch dafür sorgen, dass eure Visionen in Aktionen und konkretes politischen Handeln übergehen“, zeigte sich Gürtner kämpferisch. Gürtner kündigte an, bei den Kommunalwahlen am 15. März 2020 mit einer eigenen Liste antreten zu wollen. Die Nominierungsversammlung soll am Sonntag, 12. Januar, um 10.30 Uhr in der Taverne Akropolis in Thierhaupten stattfinden. Von einem Moment mit „historischem Ausmaß“ sprach der Vorsitzende der FW Thierhaupten, Claus Braun, da sich zu den bislang 75 Mitgliedern im Ortsverein nun auch eine Nachwuchsgruppe hinzugeselle. Zudem bedeutet die Neugründung der JFW auch Rückenwind für seine eigene Bürgermeisterkandidatur im März des kommenden Jahres, so Claus Braun.

Zur Neugründung gekommen waren auch Landtagsabgeordneter Fabian Mehring, die FW-Landratskandidatin Melanie Schappin, Vertretern der JFW Schwaben um deren Vorsitzenden Benedikt Wengert und der stellvertretende Bundesvorsitzende der JFW Deutschland, Ferdinand Traub.

Unter der Leitung des Kreisvorsitzenden der FW Augsburg-Land, Tobias Kunz (Nordendorf), wurde ins Führungsteam gewählt: Martin Gürtner (Vorsitzender), Florian Kunz (Stellvertreter), Vanessa Wonka (Schatzmeisterin), Rebecca Kunz (Schriftführerin) sowie Julian Pröll und Tobias Stöckl als Kassenprüfer. (AL)

Themen folgen