vor 20 Min.

Junge Musiker spielen bei Gedenkfeier

Klarinettenquartett umrahmt Stolpersteinverlegung in Gersthofen

In Gersthofen wurden zum ersten Mal Stolpersteine verlegt – in Erinnerung an Bürger der Stadt, die dem Nazi-Terror zum Opfer fielen. Für die passende musikalische Umrahmung sorgte hierbei das Klarinettenquartett des JUGGEs – Jugendorchesters Gersthofen mit Sina Einmüller, Korbinian Hochmuth, Celina Schmid und Johanna Wittmann.

Das JUGGE betreibt seit vielen Jahren einen intensiven kulturellen Jugendaustausch mit einem Orchester aus Jerusalem und hatte dabei schon viele eindrucksvolle Momente der Begegnung und Erinnerung in Deutschland und in Israel.

Besonders bewegend waren dabei zwei Konzerte im KZ-Dachau am jüdischen Mahnmal oder der gemeinsame Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Aufgrund dieser Erfahrungen war es eine Selbstverständlichkeit für das JUGGE, diese Aktion zu unterstützen.

Ob das Jugendorchester eine für das Jahresende geplante Konzertreise nach Israel wegen der Corona- Pandemie antreten kann, ist im Moment noch fraglich, aber nach wie vor geplant. (AL)

