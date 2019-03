23.03.2019

Kameraden ziehen Bilanz

Der Krieger- und Soldatenverein Adelsried ehrt langjährige Mitglieder

Im Sportheim Adelsried berichtete Vorsitzender Helmut Lenzgeiger über das Geschehen im Krieger- und Soldatenverein in Adelsried. Zuvor hatte der Verein in guter Tradition in der Adelsrieder Pfarrkirche eine Messe für die verstorbenen, gefallenen und vermissten Kameraden gefeiert.

Seinen Bericht konnte der Vorstand mit einer erfreulichen Bilanz einläuten: „Stand heute haben wir 144 Kameraden im Verein, davon eine Kameradin. Vier unserer Mitglieder waren zudem noch Kriegsteilnehmer und vier sind derzeit im aktiven Dienst bei der Bundeswehr. Zugleich haben wir fünf Ehrenmitglieder in unseren Reihen.“ Ganz besonders hob er hervor, dass alle Mitglieder eine aktive Zeit bei den Streitkräften zu verbuchen haben.

Höhepunkte im Vereinsjahr waren die Fußwallfahrt nach Violau und der Friedensdankgottesdienst am Furnierkreuz. Bei Letzterem freute sich der Verein besonders über den Besuch der Kameraden des „Patenkindes“ aus Bonstetten. Im Anschluss an den Bericht über das Vereinsjahr folgte der Kassenbericht mit Lob für die einwandfreie Kassenführung für Michael Schuster von den Prüfern Gerthofer und Stoupa.

Die Neuwahl bestätigte die bewährte Truppe der Adelsrieder Krieger im Amt. Für den alten und neuen Vorstand standen schließlich noch Ehrungen langjähriger Mitglieder auf der Tagesordnung sowie ein Ausblick auf die bevorstehende 1000-Jahr-Feier der Gemeinde. Hier engagiert sich der KSV Adelsried zusammen mit dem Gartenbauverein durch eine eigene Hofstelle im Bahnhäusle, wo die Gäste beim großen Fest leckere Speisen und ein interessantes Programm erwarten. (AL)

