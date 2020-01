vor 24 Min.

Karl Grieser trifft erneut am besten

Er wird zum dritten Mal der Gersthofer Schützenkönig

Drefacherfolg für einen guten Schützen: Karl Grieser wurde zum dritten Mal in Folge Schützenkönig der Schützengesellschaft Gersthofen 1902.

Auch dieses Jahr wurde die Jahresabschlussfeier des Vereins mit Proklamation der Schützenkönige sowie die Ehrung der Vereinsmeister wieder standesgemäß im Gambrinuskeller der Traditionsgaststätte Wirtshaus zum Strasser durchgeführt.

Der bisherige und neue Schützenkönig konnte seinen Titel zum dritten Mal in Folge mit einem 17,4 Teiler verteidigen. In diesem Jahr wurde seit Langem wieder ein Jugendschützenkönig geehrt. Paul Kirner sicherte sich diesen Titel mit einem 76,6 Teiler vor seiner Schwester Sophia Kirner mit einen 163,3 Teiler.

Bei den Vereinsmeistern verteidigte Benjamin Kirner seinen Vorjahrestitel in der Disziplin Luftpistole abermals. Auf dem zweiten und dritten Rang folgen Daniel Weis und Christof Gai. Auch in der Schützenklasse Luftgewehr verteidigte Erwin Schuster seinen Vorjahrestitel, in der weiteren Reihenfolge des zweiten und dritten Platzes folgen Thomas Kirner und Otto Theiml.

In der Disziplin Luftgewehr mit Auflage belegte Alfred Knauth den ersten Platz, gefolgt von Manfred Hoppe und Josef Förch. Die von Karl Grieser gestiftete Schützenscheibe gewann Josef Förch mit einem 1,4 Teiler. (AL)

