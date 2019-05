vor 34 Min.

Kein Wahlbetrug in Welden

Wahlurne war nicht richtig zugeklebt

Aufregung bei der gestrigen Wahl in Welden: Kurz vor 9 Uhr hatte sich ein Wähler bei Wahlleiterin Marion Koppe gemeldet und von einem vermeintlichen Wahlbetrug berichtet. Angeblich sei kurz nach 8 Uhr eine Wahlurne geöffnet und Stimmzettel entfernt worden. Das seien nach Auskunft des Anrufers die Stimmzettel der ersten beiden Wähler des Tages gewesen, die deutlich verkündet hätten, die AfD gewählt zu haben. Kurz darauf war der Vorfall samt Foto auch in einer rechts gerichteten Nachrichtenplattform und in einem sozialen Netzwerk nachzulesen.

Die Wahlleiterin sagt deutlich: Einen Wahlbetrug hat es nicht gegeben, allenfalls eine Nachlässigkeit. „Wir haben keinen Hinweis auf eine Manipulation, allenfalls auf eine Unachtsamkeit.“ Das war aus der Sicht von Marion Koppe passiert: „Kurz vor der Wahl müssen die Wahlhelfer sich versichern, dass die Wahlurne tatsächlich leer ist. Dabei ist anscheinend das Klebesiegel nicht wieder ordentlich angebracht worden.“ Tatsächlich zeigt das im Internet veröffentlichte Foto einen Wahlhelfer, der das Klebesiegel mit einem durchsichtigen Klebestreifen befestigt. Untersucht wurde der Vorfall auch von der Polizei. Die Ermittlungen seien noch nicht abgeschlossen, dennoch habe sich kein Verdacht auf Wahlmanipulation ergeben, berichtet Marion Koppe von den Ermittlungen durch die Polizei. Das Siegel sei „nicht richtig dran“ gewesen, so der Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord, Jürgen Rother. Gegenüber der Polizei habe der Anrufer später nicht wiederholt, dass er gesehen habe, wie Stimmzettel aus der Urne entfernt wurden. Marion Koppe: „Das sind alles ehrenamtliche Helfer und ich halte es für infam, dass hier jemand so beschuldigt wird.“ (jah)

Themen Folgen