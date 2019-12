vor 22 Min.

Keine Verletzten: Polizei beendet Geiselnahme in Diedorf

Im Diedorfer Ortsteil Anhausen hat ein 23 Jahre alter Mann fünf Personen als Geiseln genommen. Am späten Samstagabend konnte die Polizei die Menschen befreien.

Die Polizei hat am späten Samstagabend eine Geiselnahme in einem Wohnhaus im Diedorfer Ortsteil Anhausen (Landkreis Augsburg) beendet. Es gab keine Verletzten. Nach ersten Informationen hatte ein 23 Jahre alter Mann zunächst fünf Menschen als Geiseln genommen, zwei von ihnen konnten das Haus im Laufe des Abends verlassen. Nach Informationen unserer Redaktion waren unter den Festgehaltenen die Mutter und die Freundin des Geiselnehmers.

Täter stammt laut Polizei aus Anhausen

Der Täter stammt nach Angaben der Polizei aus Anhausen und lebt in dem Haus, in dem die Geiselnahme stattgefunden hat. Er ist demnach mit allen Opfern verwandt oder bekannt. Der Mann war nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Messer bewaffnet. Über das Motiv konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Video: Philipp Kinne

Geiselnahme in Anhausen: 150 Polizisten im Einsatz

Der erste Notruf ging bereits gegen 18.10 Uhr in der Einsatzzentrale ein, laut Polizei kam er aus dem Haus, in dem die Geiselnahme stattgefunden hat. An einem Supermarkt in Diedorf hatten sich daraufhin rund 150 Einsatzkräfte der Polizei und des Roten Kreuzes versammelt. Unter ihnen waren auch Mitglieder von Sondereinsatzkommandos aus München. Es wurden Stühle, Tische und Verpflegung aufgebaut.

Schwer bewaffnete Einsatzkräfte vor Ort in Anhausen

Im Gegensatz zu dem hektischen Treiben auf dem Supermarktparkplatz war es am Tatort, einem Privathaus in einem Wohngebiet, gespenstisch ruhig. Schwer bewaffnete Einsatzkräfte waren vor Ort. Das Gebiet rund um das Wohnhaus war laut Polizei weiträumig abgesperrt.

11 Bilder Großeinsatz der Polizei bei Geiselnahme in Diedorf Bild: Marcus Merk

