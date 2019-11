vor 60 Min.

Kiesabbau-Pläne in Thierhaupten: Nur der Anfang?

„Am liebsten wäre es uns, die Gemeinde Münster verzichtet komplett auf einen Kiesabbau südwestlich von Hemerten.“Die Gemeinde Münster plant, in Zukunft an der Grenze zu Thierhaupten Kies abzubauen.

Der frühere Bürgermeister kämpft für die Ötzer gegen ein umstrittenes Projekt. Denn er hat einen Verdacht

Die Gemeinde Münster möchte künftig Kies abbauen – und das direkt an der Gemarkungsgrenze zu Thierhaupten. Ursprünglich geplant war eine 46 Hektar große Fläche; inzwischen ist nur mehr von 13 Hektar die Rede. Eine „Salamitaktik“, vermutete Thierhauptens Altbürgermeister Franz Neher und sieht sich nach langem Wälzen sämtlicher Unterlagen aus Münster in seinem Verdacht bestätigt.

Als Sprecher für die betroffenen Bürger aus Ötz und Altenbach – die beiden Ortsteile befinden sich in unmittelbarer Nähe zum geplanten Projekt – hat Neher nun offiziell eine Stellungnahme verfasst. Die Botschaft: „Am liebsten wäre es uns, die Gemeinde Münster verzichtet komplett auf einen Kiesabbau südwestlich von Hemerten.“

Neher fordert konkret: Die Münsterer Pläne in dieser Form sollen verhindert werden. Mit dem Schreiben richtet sich Neher unter anderem an das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth und den Regionalen Planungsverband Augsburg. Dabei ist die Contra-Liste des Altbürgermeisters lang: Laut Neher könnte ein solcher Abbau zu einem höheren Grundwasserstand und vermehrten Überschwemmungen am Bayerbach führen.

Um das zu vermeiden fordert der Altbürgermeister, dass erst einmal die umfassenden Maßnahmen zum Thierhauptener Hochwasserschutz abgeschlossen werden sollten. Von diesen profitiere Münster als Unterlieger, „ohne sich an den enormen Kosten zu beteiligen.“ Im Anschluss könne das Gebiet vom Wasserwirtschaftsamt neu geprüft und bewertet werden.

Was Neher zudem misstrauisch werden ließ: Eine Verkleinerung der Fläche von 46 auf 13 Hektar sei laut Aussagen verschiedener Firmen nicht wirtschaftlich. Neben dem Altbürgermeister vermutete auch der Thierhauptener Gemeinderat eine später geplante Vergrößerung. Nun sieht sich Neher in seinem Verdacht bestätigt, da es in den Unterlagen des zuständigen Planungsbüros Opla heißt: Nach einer „Herstellung des Schutzes“ könne ein Kiesabbau zukünftig auch nördlich und östlich des derzeitigen Geltungsbereiches möglich sein. Eine spätere Erweiterung sei also realistisch – für Neher eine „doppelzüngige Strategie“.

In seinem Schreiben spricht Neher außerdem von der angrenzenden Ötzer Heide, die als ökologisch wertvoller Grund „hochgradig gefährdet“ sei. Abgesehen davon sei eine Fläche für Kiesabbau auf diesem Gebiet nicht im Regionalplan vorgesehen – dieses Argument wird so unter anderem auch vom Bund Naturschutz in Bayern und dem Landesbund für Vogelschutz angeführt. Beide Verbände fordern wie die Gemeinde Thierhaupten auch, vorab ein Raumordnungsverfahren durchzuführen. Dabei handelt es sich um ausführlichste Untersuchungen der Begebenheiten vor Ort.

Deutlich wird: Ein Kiesabbau am Ötzer Ortsrand ist für die Anwohner ein heikles Thema. Doch im Gespräch sei auch eine weitere Abbaufläche nördlich von Münster und südwestlich von Gut Sulz – so steht es in den Unterlagen der Gemeinde. Dagegen hätte auch Franz Neher nichts einzuwenden.

