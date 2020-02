Kinder-Kolla: Gretas, Donald Trump und schräge Vögel trumpfen auf

Plus 210 Kinder mischen den Gersthofer Fasching mit einem gigantischen Unterhaltungsprogramm auf. Und erklären, warum die Zugvögel im Winter in Gersthofen bleiben.

„Ich grüße Euch in diesem Saal, zur Kinder-Kolla, zum 33. Mal“, begrüßte Kolla-Männchen Daniel Döll die 550 Gäste in der Stadthalle Gersthofen. „Wir Kinder mischen munter mit, sind immer auf den Punkt topfit“, ging´s nicht nur weiter im Text sondern auch im Programm. 210 Kinder im Alter von vier bis 16 Jahren mischten den Gersthofer Fasching mit einem gigantischen dreistündigen Unterhaltungsprogramm auf. Da stehen die kleinen Kollanesen den Großen nicht im Geringsten etwas nach.

Für den Umweltschutz demonstrierende Gretas mussten sich mit Anhängern der Bewegung „Fridays for Hubraum“ auseinandersetzen. Bild: Diana Deniz

Mit der Jugendkapelle Batzenhofen und Camila Cabello´s „Havanna“ kam gleich herrlich karibisches Flair in den Saal, gefolgt von den coolen Gangstern und kessen Glitzergirlies der Little Magic´s. Jedes Jahr auf´s Neue bereichern die Funkenmariechen der Kiko-Garde des TSV Gersthofens die närrische Veranstaltung.

Das Wasser riecht wie im Schwimmbad

Souverän und mit viel Charme führte Sitzungspräsident Benedikt Hochmuth meisterhaft durch das Programm. Dass es das KIKO-Texteam bestens drauf hat zeigt sich immer wieder in den unglaublich gelungenen Sketchen, wie etwa den Angry Birds (Zornige Vögel) sowie der Stadtratsnummer. Den Vögeln brennt der Hintern, doch in den Süden fliegen sie trotzdem nicht, weil es in Gersthofen so schön ist, das Wasser wie im Schwimmbad riecht und es auf dem Rathausplatz tropische Pflanzen gibt. Bürgermeister Wörle, gespielt von seinem Sohn Ben Wörle, möchte mit seinem Stadtrat einen Ausflug auf den Müllberg machen. Doch die motzen natürlich alle erst einmal herum.

Dempf, Gersthofens 007, gibt es dabei köstlich unterhaltsam als Doppeltes Lottchen mit Florian und Matthias Wahl. Greiner (Jakob Haslinger) und Miller (Max Waldschmidt) ist so eine Wanderung zu anstrengend, Lamprecht (Annabelle Schwaab) setzt auf vegetarische Dinkelfleischküchle, Eikelmann (Jannik Schreiber) nimmt lieber seine selbstgebackenen Rathauskräuterkekse mit. Am Ende diskutieren die jungen Profis schon wie die Alten über die anstehende Bürgermeisterwahl. Ob Sigrid Steiner als Frau Bürgermeister dann bestimmt den Wörle heiraten wird...

Niedliche Bakterien haben allerhand Gags auf Lager

Die Jäger der Kol-La-Bakterien machen sich im Gersthofer Wassernetz an die Arbeit. Die niedlichen Bakterien haben dabei so allerhand Gags auf Lager. „Was Gersthofen seine Kolibakterien, ist Amerika sein Präsident“, scherzten sie noch und schon stand Trump mit der Tanzshow „Amerika“ von Dance Emotion auf der Bühne.

Andreas Gabalier (Max Ammer) war beim Musikantenstadel der Musikschule zwischen Helene Fischer, Beatrice Egli und Stefanie Hertel der Hahn im Korb. Bild: Diana Deniz

Eine zauberhafte Show zu den vier Elementen mit fantastischen Kostümen zeigte der Ulrichskindergarten. Der TSV Firnhaberau passte thematisch mit seiner anspruchsvollen Akrobatik zu „Feuer und Wasser“ gleich mit dazu. Sebastian Oleff und Felix Waldschmidt frotzelten amüsant über ihre Praktikas beim Strasser und auf dem Bau. Die sich duellierenden Gruppen von „Fridays for Hubraum“ und „Fridays for Future“ lieferten sich einen fetzigen Schlagabtausch und hielten am Ende doch zusammen.

Die Klamaukturner des TSV fegen über das „Loch“

Meerjungfrau Amelie Hillebrand und Neptun Sebastian Grenz hatten als Ordenskinder allerhand zu tun und entzückten mit den unterschiedlichsten Showkurzeinlagen. In atemberaubender Geschwindigkeit und mit waghalsigen Sprüngen fegten die Klamaukturner des TSV über das „Loch“.

3. Bürgermeister Reinhold Dempf hatte zum Stadtratsausflug auf den Gersthofer Müllberg seinen Lehrling mitgebracht. Hier begrüßt er Bürgermeister Wörle, Stadtrat Greiner, Sigrid Steiner und Christian Miller. Bild: Diana Deniz

Ein absolutes Highlight war der Musikantenstadel der Musikschule. Max Ammer gab sich als Rampensau Andreas Gabalier und eroberte nicht nur die Herzen von Stefanie Hertel (Romy Fuchs), Beatrix Egli (Veronika Fuchs) und Helene Fischer (Sophia Wagner) im Sturm, sondern auch die des Publikums. Die Lechana präsentierte sich vor dem glorreichen Finale in Höchstform, zu dem alle Aktiven mit Luftballons und bei goldenem Konfettiregen auf der Bühne standen.

