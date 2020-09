vor 26 Min.

Kinder bei der Feuerwehr

Volles Programm in Rommelsried

Einmal mehr entpuppte sich beim Ferienprogramm in Kutzenhausen der Schnuppertag bei der Feuerwehr als absoluter Renner bei den daheimgebliebenen Buben und Mädchen. Heuer nahmen das Heft die Rommelsrieder Floriansjünger in die Hand. Über 30 Kinder erfreuten sich an den einzelnen Stationen.

Mit dabei waren diesmal auch die Feuerwehren von Diedorf und Buch. Ebenfalls präsentierten sich die Helfer vor Ort (HvO) Schmuttertal des Roten Kreuzes. Informationen rund um den Brandfall, aber auch präventive Maßnahmen, sowie Feuerlöschübungen rundeten das Programm ab. Die Diedorfer Wehr war mit ihrer Drehleiter gekommen. Wer sich traute, durfte in den Korb, der sich dann 24 Meter in die Höhe streckte. Die Bucher Floriansjünger ließen bereitwillig von den Kleinen ihr Löschfahrzeug inspizieren. Und wer einmal eine Fahrt mit Blaulicht und Martinshorn unternehmen wollte, dem wurde auch dieser Wunsch erfüllt.

Das Ferienprogramm wurde heuer von Judith Schneider und Kathrin Langmair vom neu gegründeten Verein Blätterdach sowie Dirk Pelzeter organisiert und auf die Beine gestellt. (rusi)

