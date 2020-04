vor 23 Min.

Kinder malen Bilder für ihre Omas und Opas

Mit diesem hoffnungsvollen Bild will Charlotte ihren in Stadtbergen und Meitingen Mut machen.

Unsere Zeitung will mit Bildern die durch die Corona-Krise getrennten Familien wieder ein Stück näher bringen. So funktioniert unsere Aktion.

Oma und Opa dürfen wegen der Corona-Krise ihre Enkel nicht mehr persönlich treffen. Deshalb bringt sie jetzt die Zeitung zusammen. Wie das geht? Kinder sollen für ihre Großeltern Bilder malen, die wir dann nach Möglichkeit in der Zeitung veröffentlichen.

In dieser Bildergalerie sagen Kinder den Corona-Helfern mit bunten Kunstwerken Danke

Bereits ein Bild geschickt hat uns Bettina Hümpfner: „Meine Kinder vermissen ihre Großeltern ganz arg.“ Die kleine Hanna hat deshalb gleich ein Bild gemalt und freut sich, um ihre Omas und Opas Kuhn und Hümpfner aus Lützelburg und Diedorf überraschen zu können.

Ein hoffnungsvolles Bild für ihre Großeltern

Ihren Omas und Opas Mut machen will in dieser schweren Zeit der Trennung Charlotte. Sie ist neun Jahre alt und hat ein hoffnungsvolles Bild für ihre Großeltern Monika und Ortwin Krey in Stadtbergen und Sieglinde und Werner Leichtle in Meitingen gemalt.

Hanna aus Gablingen hat einen Regenbogen gemalt. Bild: Bettina Hümpfner

Es sind solche kleinen Gesten, die in diesen Tagen älteren Familienmitgliedern das Leben erleichtern können. Wer bei unserer Aktion mitmachen will, mailt die farbenfrohen Bilder an diese Adresse:

redaktion.landbote@augsburger- allgemeine.de

Bitte den Namen, das Alter und den Wohnort des jungen Künstlers angeben und auch Namen und Wohnort der Großeltern notieren. Außerdem sollten die Eltern, die mit einer Veröffentlichung einverstanden sind, auch einige Sätze zum Bild schreiben. Was ist zu sehen? Was hat sich der junge Künstler dabei gedacht?(gol/mcz)

Alle eingesandten Bilder finden Sie in einer Bildergalerie unter

augsburger-allgemeine-land/ augsburg-land/bilder

